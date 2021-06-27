¡Sorpresa! Países Bajos es eliminada de la Eurocopa

Budapest, Hungría. La primera sorpresa en los octavos de final de la Eurocopa 2020 con la derrota de la selección de los Países Bajos ante República Checa por marcador de 0-2, partido realizado en el estadio Puskas Aréna de Budapest.

Los de Frank de Boer salieron muy entonados y arrinconaron en los primeros minutos a los checos, a los que les ardía el balón en las botas. Los neerlandeses controlaron pronto la posesión, con Wijnaldum y Dumfries poniendo el vértigo en las bandas y causando muchos problemas a la defensa checa.

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En esos primeros minutos pudo marcar Países Bajos: primero De Ligt no cabeceó bien un córner y después un buen centro de Dumfries desde la banda derecha no encontró rematador.

Los checos esperaron con paciencia y orden táctico, achicaron espacios en el centro del campo y jugadores clave como De Jong empezaron a no sentirse cómodos. El juego holandés se resintió y el partido se igualó.

Expulsión de Matthijs de Ligt fue definitivo

Tras la expulsión de Matthijs de Ligt al minuto 55 cuando luchaba con Schick por un balón cerca del área. Era el último defensa neerlandés. Perdió el equilibrio y tocó la pelota con la mano. Después de revisar las imágenes el árbitro ruso Sergei Karasev le mostró la tarjeta roja al central del Juventus, con esto la escuadra Checa fue muy superior a su rival teniendo llegadas de total peligro.

El primer gol de los checos llegó en el minuto 68 con un cabezazo de Tomas Holes entrando el balón por medio de dos defensas neerlandeses que se encontraban en la línea de gol.

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Patrik Schick hizo su cuarto tanto del torneo tras aprovechar una asistencia de Holes a diez minutos del final del encuentro para poner el 2-0 definitivo.

La República Checa consiguió su boleto para la ronda de cuartos de final, en la que se enfrentará a la selección de Dinamarca el próximo 3 de julio en Bakú, Azerbaiyán.

Con información de EFE