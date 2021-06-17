Bélgica remonta y vence a Dinamarca en emotivo homenaje

El simple hecho de recordarlo lleva a momentos de dramatismo y emociones que no se pueden explicar. La muerte, por un minuto, de Christian Eriksen marcó a todo el mundo del futbol. Este jueves, Dinamarca, selección que representa, regresó a las canchas ante Bélgica, donde al minuto 10 del encuentro, ambas selecciones, árbitros y el público se rindieron en aplausos ante el ‘10’ danés.

Previo a la ovación, el conjunto nórdico se puso arriba en el marcador. Yussuf Poulsen abrió la pizarra tras un error en la salida de los belgas. Poulsen recibió el balón al borde del área y cruzó su disparo para vencer a Thibaut Courtois, al minuto 2.

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El estadio estalló en emociones ocho minutos más tarde. En honor al número que porta en la espalda Christian Eriksen, el encuentro se detuvo cuando marcó 10 minutos sobre el reloj. Todo el estadio ovacionó con aplausos al futbolista, que ahora se encuentra en recuperación, después de caer desplomado sobre el terreno de juego, el pasado sábado.

Despertaron los Diablos en la segunda mitad

Con la desventaja al medio tiempo, el conjunto de Bélgica, que fue ampliamente superado en los primeros 45 minutos, resurgió. Thorgan Hazard fue el encargado de empatar el marcador, nueve minutos después de haber iniciado la parte complementaria.

En un contragolpe que comandó, Romelu Lukaku terminó con el tanto del hermano del jugador del Real Madrid, condujo hasta el área grande, centró el balón y en una segunda jugada Hazard se encontró solo en el área chica y así igualar el marcador.

El tanto del triunfo llegó al minuto 70. La estrella de los belgas, Kevin De Bruyne, se encargó de sentenciar el encuentro. Una gran jugada de los “Diablos” terminó en el pie del jugador de Manchester City, quien de primera intención golpeó el esférico con la pierna izquierda y su disparo pasó por el primer poste de Kasper Schmeichel.

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Con este resultado, Bélgica llegó a seis puntos para ser líder del grupo B y tener casi asegurada su clasificación a la siguiente ronda. Por su parte, Dinamarca se quedó en cero puntos y prácticamente está eliminado.

