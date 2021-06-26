Gales vs Dinamarca cobertura en vivo | Eurocopa 2020

México. Las selecciones de Dinamarca y Gales inician la fase de octavos de final de la Eurocopa 2020 en el Johan Cryuff Arena de Amsterdam a las 11 horas tiempo de la Ciudad de México.



Estas dos selecciones no están entre las favoritas del torneo. Pero tienen el referente de la Eurocopa de 1992 que, contra todo pronóstico, Dinamarca alzó la copa.

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Después de vivir los daneses un carrusel de emociones provocado por el desvanecimiento sufrido por Christian Eriksen sobre la cancha en el primer partido contra Finlandia y sumar una segunda derrota ante Bélgica y coronado con una memorable victoria frente a Rusia, la selección de Dinamarca se encuentra unida y extramotivada para enfrentar este encuentro.

El cambio a una línea de cinco y la explosión de Damsgaard, que hace de Eriksen pero arrancando desde el costado izquierdo, han funcionado muy bien. Y todo junto hace que Dinamarca se crea que puede llegar lejos en la Eurocopa.

La conexión entre sus grandes estrellas, Gareth Bale y Aaron Ramsey, sin olvidar la tremenda disciplina defensiva, han hecho progresar a Gales hasta estos octavos de final con empate ante Suiza (1-1), una victoria ante Turquía (0-2) y una derrota ante Italia (1-0).

Bale y Ramsey deben ser los que marquen al rumbo, por experiencia y calidad de la escuadra galesa. El madridista, cedido este año en el Tottenham, es el faro natural del equipo. "Es un jugador especial. Es un gran líder para todos nosotros en el grupo", aseguró el defensa Joe Rodon.

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El ganador de este encuentro será rival de Países Bajos o República Checa en el partido de cuartos de final que se celebrará el próximo 3 de julio en Bakú, Azerbaiyán.

Alineaciones probables:



Gales: Ward; Connor Roberts, Mepham, Rodon, Ben Davies; Morrell, Allen; Bale, Ramsey, James, Moore.

Dinamarca: Schmeichel; Wass, Kjær, Christensen, Vestergaard, Maehle; Delaney, Højbjerg; Braithwaite, Poulsen, Damsgaard.

Con información de EFE