Gareth Southgate sería reconocido por la realeza a pesar de la derrota

El día de ayer se jugó la final de la Eurocopa dónde Inglaterra se enfrentó a la selección italiana en el estadio de Wembley en Londres, Inglaterra. El partido no se pudo decidir en tiempo regular, después que los dos equipos estuvieron empatados 1-1 mandando el partido a tiempo extra dónde ningún equipo pudo anotar y forzando el partido a una tanda de penales. Ahí es donde Italia usó su experiencia de haber ganado el partido pasado contra España en penales y coronarse campeones de Europa ante los dirigidos por Gareth Southgate.

Pese a la derrota, el entrenador inglés Gareth Southgate está siendo considerado seriamente en elevar su título de OBE, que recibió en 2019, a Caballero según el portal británico The Telegraph. El impacto que ha hecho Southgate con la selección de Los Tres Leones ha sido impresionante. En el mundial de Rusia de 2018 los llevó a las semifinales, comparado al mundial pasado dónde quedaron último en su grupo con un punto, y acabaron en cuarto lugar del torneo que es la mejor posición a la que han llegado desde el mundial de Italia en 1990 dónde también acabaron en cuarto puesto.

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Otros futbolistas que son miembros

También está final fue la primera de la selección inglesa en una Eurocopa y primera final en un torneo grande desde hace 55 años tras el mundial del 66’. Southgate no sería el primer entrenador o jugador en recibir el título de Caballero. Otros miembros incluyen a Alex Ferguson, Bobby Charlton y más recientemente Kenny Dalglish por su impacto en el deporte y en la comunidad británica. Este honor les da el título de “Sir” al principio de su nombre.

Actualmente hay cuatro miembros de la selección inglesa con honores de la realeza: Marcus Rashford por su ayuda a los niños con menos recursos en Inglaterra aportando con millones de comidas, Jordan Henderson por apoyar a familias pobres durante la pandemia, Raheem Sterling por su apoyo a combatir el racismo y Harry Kane por su aportación en el futbol inglés.

