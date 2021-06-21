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Fútbol

Horario, alineaciones y dónde ver Argentina vs Paraguay Copa América

Las escuadras de Argentina y Paraguay jugarán este lunes en el partido que cerrará la tercera jornada del grupo A de la Copa América a las 19:00 horas.

Lionel Messi con Argentina

Escrito por: Azteca Deportes

Brasilia, Brasil. Las escuadras de Argentina y Paraguay jugarán este lunes en el partido que cerrará la tercera jornada del grupo A de la Copa América a las 19:00 horas tiempo de la Ciudad de México.

Ambas selecciones buscarán un triunfo que los acerque a la clasificación a los cuartos de final de este certamen sudamericano de selecciones, el más antiguo de todos los torneos de futbol en el mundo.

Argentina, de la mano de su estrella Lionel Messi, llega a este encuentro como líder del grupo luego de empatar ante Chile (1-1) y un triunfo frente a Uruguay (1-0) en su segunda presentación.

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Argentina quiere conquistar su corona de América número 15, un título que se le niega desde 1993, y alcanzar a Uruguay en la cúspide de máximos ganadores del torneo y darle su primera corona en un torneo de selecciones a Lionel Messi.

Por su parte, la selección de Paraguay, que en el debut venció a Bolivia (3-1), llega a este encuentro luego de una fecha libre y con las expectativas de poder tener un buen resultado ante la Albiceleste, donde repetiría los mismos once titulares.

La Albirroja, dirigida por el técnico argentino Eduardo Berizzo, va en busca de la tercera Copa América luego de las conquistadas en 1953 y 1979.

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Luego del triunfo del estreno ante Bolivia, Paraguay retornó a Asunción para preparar el duelo frente a la escuadra de Argentina y regresó este domingo a territorio brasileño para afrontar la recta final de la fase de grupos.

Alineaciones probables:


Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez o Leandro Paredes y Exequiel Palacios; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Di María.

Paraguay: Antony Silva; Alberto Espínola, Gustavo Gómez, Junior Alonso y Santiago Arzamendia; Alejandro Romero Gamarra, Robert Piris Da Mota, Mathías Villasanti y Miguel Almirón; Ángel Romero y Gabriel Ávalos.

Con información de EFE

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