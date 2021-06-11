Iker Casillas destapa a su favorito para ganar la Eurocopa 2021

Iker Casillas, el ex portero de la selección española ya destapó al combinado nacional que ve como favorito para ganar la Eurocopa que inicia este viernes.

Para el arquero ibérico, su primer opción es la Selección de Francia y no descarta que la selección de su país saque la casta y pueda levantar nuevamente el título.

Casillas ha realizado este pronóstico a los periodistas tras asistir a un evento en el que se inauguraron campos de entrenamientos y alto rendimiento.

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El ex guardameta de España ha expresado su deseo de que "España gane su cuarta Eurocopa", pero ha subrayado que "no será fácil", debido a que en esta competencia hay "selecciones que están muy fuertes", como la de Francia señalada como favorita.

Francia, a ser la selección vigente campeona del mundo y contar con grandes jugadores en todas sus líneas, tiene la etiqueta de favorita.

Casillas, además planteó la idea de que selecciones lleguen fuertes y con más experiencia por el año que se postergó el evento, como Inglaterra, Bélgica, Países Bajos y Alemania que suelen también estar entre los mejores del ranking mundial.

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Los favoritos de Casillas para llevarse la Eurocopa

Para Casillas, quien fue monarca del mundo con España, destaca que Francia es un cuadro bien estructurado y que viene desde hace tiempo trabajando juntos, en tanto que su país pasa por algunos cambios, pero aún así los ve en la final.

"Si tengo que decantarme por una selección me iría a España y Francia, Francia está más consolidada".

"Espero y estoy convencido de que España va a llegar hasta el final", sentenció el ex portero que cerró su carrera en el Porto.

Confía Iker Casillas en que se celebrará sin contratiempos la Eurocopa

Iker sabe que la situación continúa siendo "complicada y difícil" para todo el mundo, pero espera que el evento pueda celebrarse sin contratiempos.

“Es difícil olvidarse de todo lo que pueda suceder. Pero están en buenas manos”.