Santiago Solari pone fecha de salida del Club América

El entrenador del América, Santiago Solari, ya planea su futuro. Y es que a pesar de haber aterrizado en el nido de Coapa apenas hace seis meses, el técnico azulcrema tiene pensado cumplir su contrato con el equipo, de dos años, y buscar regresar a Europa.

En una entrevista para la Gazzeta Dello Sport de Italia, el técnico de las Águilas aseguró que le gustaría trabajar al frente de un equipo de la Serie A, siendo una liga que no desconoce ya que jugó para el Inter de Milan de 2005 a 2008. Equipo con el que logró conquistar tres títulos de Liga, una Copa y dos Supercopas de Italia.

“Aún me quedandos años de contrato., luego me gustaría volver a Europa. El Madrid es mi casa y pasé tres años maravillosos en el Inter, un club que me despierta recuerdos apasionantes. El crecimiento debe continuar en Europa. Personalmente sueño con Italia, donde aprendí a apreciar la peculiaridad del futbol y me gustaría vivirlo desde la banca”, mencionó Solari para el medio italiano, dejando claras sus intenciones de dejar al conjunto azulcrema al finalizar su contrato.

Además, el técnico que inició su trayectoria como entrenador en las categorías inferiores del Real Madrid, le dio el visto bueno al regreso de Carlo Ancelotti al banquillo merengue.

“Ancelotti está en el corazón de todos los madridistas, forma parte de la historia. Con él, conquistamos la anhelada décima y abrimos un ciclo ganador”, agregó.

Los números de Solari en el América

Luego de vivir su primer torneo al mando del Club América, Santiago Solari dejó buenos números pese a haber quedado elimiado en la instancia de Cuartos de Final ante Pachuca.

El entrenador argentino logró posicionar al cuadro de Coapa en el segundo puesto de la clasificación, sumando 38 puntos con un registro de 12 victorias, 2 empates y 3 derrotas en la Fase Regular.

