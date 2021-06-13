Inglaterra vence a Croacia y al calor en Wembley

Londres, Inglaterra. La selección de Inglaterra superó a Croacia y al calor para llevarse la victoria con marcador de 1-0 en el Estadio de Wembley en partido correspondiente al grupo D de la Eurocopa.

El solitario gol fue obra de Raheem Sterling al minuto 57 del partido.

Luego de más de 60 años de espera, por fin la selección de Inglaterra gana su primer partido. Se quitaron la espinita en casa, ante más de 22.000 seguidores y vengando la derrota en el Mundial de Rusia, cuando la escuadra de Croacia le impidieron disfrutar de su primera final en un Mundial en más de 50 años.

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La decisión de Southgate de prescindir de la defensa de cinco, iniciando con una de cuatro, les daba más control en el medio ya que los croatas no producían jugadas de gol. Inglaterra tuvo dos oportunidades de anotar, con un disparo de Foden, cuyo pelo teñido en homenaje a Paul Gascoigne le hacía fácil de reconocer en el campo, y con un remate de Kalvin Phillips que sacó Livakovic, el arquero del Dinamo de Zagreb.

El sol pegaba fuerte en Wembley, con temperaturas superiores a los 20 grados centígrados, que en el reino Unido es una rareza. El calor empezó a jugar un papel importante y afectar al ritmo del partido. Inglaterra tuvo que bajar la intensidad de juego y Croacia empezó a tocar más balón.

El descanso ayudó a Inglaterra

El descanso del medio tiempo, favoreció a la selección inglesa, que quebró las defensas de Croacia con una genialidad del jugador del Leeds Kalvin Phillips. Hizo un desmarque de ruptura y, cómo nadie lo esperaba, llegó hasta la frontal para filtrarle el balón a Sterling para que rematara en la salida del arquero e hiciera el 1-0 definitivo.

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Croacia dejó mucho que desear y confirmó los pronósticos de su pérdida de competitividad, pero mucho tendrá que mejorar para verse con posibilidades de luchar contra los mejores en esta Eurocopa.

Inglaterra ya lidera el Grupo D y recibirá el próximo viernes a Escocia con la tranquilidad de tener una victoria en el casillero.