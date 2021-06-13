Christian Eriksen con resultados positivos en exámenes médicos

Copenhague, Dinamarca. Al jugador danés Christian Eriksen, que se desvaneció en el partido de la selección de Dinamarca contra Finlandia de la Eurocopa, todas las pruebas que le han realizado han salido positivas.

"Hoy he hablado con él dos veces y ha estado en contacto con sus compañeros. Está estable, bien dadas las circunstancias. Va a seguir en el hospital para que se le hagan más pruebas, pero las que se le han hecho hasta ahora han dado buen resultado", dijo en conferencia de prensa el médico de la selección de Dinamarca, Morten Boesen.

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El médico danés explicó que los seleccionados daneses recibieron ayer ayuda de un equipo de psicólogos para resolver situaciones de crisis y que este domingo han mantenido una reunión con los médicos.

Los jugadores daneses han tenido contacto con Christian Eriksen

Peter Møller, máximo responsable de selecciones de Dinamarca, apuntó que los jugadores habían mantenido una videollamada con Eriksen y que eso había supuesto "un alivio enorme" para toda la escuadra danesa.

El director técnico Kasper Hjulmand, así como Peter Møller, , se sienten "orgullosos" de la reacción de los jugadores y el equipo médico.

"Ver a Christian sonreír hace una enorme diferencia", afirmó Hjulmand.



El centrocampista del Inter de Milán Christian Eriksen sufrió un desvanecimiento al minuto 43 del partido ante Finlandia cuando iba a controlar un balón en la banda izquierda del ataque de la selección danesa.

La oportuna asistencia de los médicos en el campo de juego permitió, tras 15 minutos en el que se temió lo peor, estabilizarle y posteriormente fue llevado a un hospital cercano al estadio Parken, donde fue sometido y seguirá realizándole profundos exámenes médicos para tratar de saber las causas de su desvanecimiento.

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El partido fue suspendido por la UEFA, pero se reanudó casi dos horas después tras comprobar los jugadores daneses que Eriksen se encontraba en buenas condiciones.

Finlandia, que debutaba en una gran fase final, acabó llevándose el triunfo por 0-1 con un gol de Joel Pohjanpalo.