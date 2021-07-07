Inglaterra vs Dinamarca cobertura en vivo | Eurocopa 2020

La cenicienta seguirá bailando? O los ingleses por fin jugarán su primera Final?

“Its coming home” es la canción que cantan los ingleses en los torneos, la cual destaca que la copa regresará a casa, al decir casa me refiero a donde se inventó el fútbol, a donde ellos creen que deben estar todos los torneos de fútbol. Y si son una selección llena de historia que ha logrado ganar una Copa del Mundo pero la Euro se les niega, al grado que nunca han jugado siquiera una Final de esta competición. Harry Kane y Raheem Sterling son las armas en el ataque más poderosas que tienen los tres Leones.

Dinamarca ha sido la sorpresa de este certamen sin duda alguna, han pasado momentos de angustia; estuvieron juntos en un momento donde la muerte se hizo presente y aún así han llegado hasta las Semifinales, eliminaron en el camino a República Checa y Gales. Hoy si juegan su partido más importante y contra un rival de mayor jerarquía Inglaterra, que con un plantel “joven” pero con jugadores Top, ha logrado marcar tendencia y desde los inicios ser considerada una de las favoritas al título.

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Recordemos que en 1992 Dinamarca se coronó en la Eurocopa, al vencer a Alemania 2-0. Es la única vez que han levantado este título continental.

Los duelos que restan de la Eurocopa se juegan en el Estadio de Wembley, ubicado en Inglaterra, este país tiene protocolos sanitarios más estrictos que otros lugares de Europa, exige un aislamiento de 10 días a los extranjeros por lo que los aficionados daneses que quieran viajar a Reino Unido les será imposible. Sin embargo hay cerca de 6 mil daneses que viven en Londres donde alrededor de 4 mil tienen ya entradas para este cotejo pero se espera que su aliento pueda hacerle competencia a los 18 mil locales que habrá en el inmueble.

POSIBLES ALINEACIONES:

Inglaterra: Pickford; Shaw, Maguire, Stones, Walker; Rice, Phillips, Sterling, Mount, Sancho y Kane.

Dinamarca: Schmeichel; Kjaer, Vestergaard, Christensen, Maehle, Larsen; Delaney, Höjbjerg, Damsgaard, Braithwaite y Dolberg.

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HISTORIAL

21 partidos se han enfrentado, 12 victorias para Inglaterra, 4 para Dinamarca y el resto empate. Sin embargo en el último enfrentamiento los daneses se llevaron la victoria en la fase de grupos de la UEFA Nations League.