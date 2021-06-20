Italia gana 1-0 a Gales y pasa como líder de grupo en la Eurocopa 2021

La Selección de Italia de futbol se impuso en el Olímpico de Roma un gol a cero ante su similar de Gales en la fecha final de la ronda de grupos de la Eurocopa 2021, marcador que les permitió acceder a la siguiente ronda del certamen como primer lugar del sector A.

Ya con el pase asegurado, la escuadra “azzurra” tuvo la oportunidad de hacer modificaciones en el once habitual que manejó en los dos primeros cotejos, permitiendo así que el mediocampista del Atalanta de Bérgamo, Matteo Pessina marcara el único tanto del partido al minuto 39, luego de que pudo rematar un centro derivado de un tiro libre que dejó sin oportunidad al arquero de Gales y el Leicester City, Danny Ward.

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Otro elemento que vio descanso fue el defensor central de la Juventus Giorgio Chiellini, quien salió tocado del muslo en el partido anterior; por lo que los únicos que tuvieron participación en los tres juegos fueron el arquero Gianluigi Donnarumma, el contención Jorge Luiz Frello, mejor conocido como Jorginho y el zaguero Leonardo Bonucci.

Pese a la derrota, los comandados por el futbolista del Tottenham, Gareth Bale, lograron acceder también a los octavos de final, debido a que, aunque Suecia también terminó con cuatro unidades, la diferencia de goles favoreció a los británicos, quedándose así con el segundo lugar del grupo.

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Para conocer a sus posibles rivales, los equipos del grupo A aún deben esperar resultados las selecciones de Bélgica, Rusia, Finlandia y Dinamarca.

Roberto Mancini iguala racha de partidos sin perder

El entrenador italiano Roberto Mancini empató a Vittorio Pozzo como el estratega con más encuentros sin conocer la derrota; dicha racha consta de 30 compromisos y data del periodo de 1935 a 1939.