Gareth Bale guía a la selección de Gales a la victoria

México. Gales consiguió una importante victoria de 2-0 sobre su similar de Turquia para poner al conjungo de Gareth Bale y Aaron Ramsey virtualmente en los octavos de final de la Eurocopa y condenó a Turquía a una segunda derrota que lo deja al borde de la eliminación.

En la tercera oportunidad clara de Gales para anotar llegó el gol. Turquía, que parecía haber despertado con el paso de los minutos, increíblemente no había aprendido la lección. Volvió a dejar solo a Bale para controlar, mirar y centrar al área, y permitió que Ramsey entrara por con velocidad para bajar el balón con el pecho y cruzarlo rumbo a la red.

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La necesidad de victoria de Turquía tras caer contundentemente en el partido inaugural de la Eurocopa ante Italia por 3-0 no se vio correspondida en el campo. Tan solo en algunos compases con la clase del milanista Hakan Calhanoglu, los intentos por la derecha de Cengiz Under y la brega en punta del artillero del Lille Burak Yilmaz alimentaron sus ilusiones.

Gareth Bale y Aaron Ramsey, piezas claves de Gales



Gales, con el mismo once titular que ante Suiza, supo administrar bien el encuentro. Rápido cuando se precisaba con Daniel James por la izquierda, sólido atrás cuando el desgaste hacía mella y atento a aprovechar las facilidades de su rival.



En el descanso Turquía dio entrada a Yusuf Yazici y Merih Demiral. Casi los turcos encuentra la anotación, pero Burak Yilmaz se precipitó en el borde del área chica y malogró una clara opción de gol.

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La escuadra de Gales, no solo administraron su ventaja, sino que primero Ramsey y luego Bale pudieron ampliarla, principalmente el zurdo del Real Madrid.

Gareth Bale pudo haber sentenciado el encuentro a la hora de partido y haber redondeado una magnífica actuación. En cambio, su lanzamiento de penalti se fue a las triubunas. Casi acto seguido volvió a rozar el segundo gol al taponar un despeje del guardameta turco.



La falla de Bale dio vida a Turquía, que, con más empuje que futbol, nunca se rindió para sumar al menos un punto e incrementar sus opciones de pasar a octavos.

En plena frustración turca, y con el añadido cumplido, aún le quedó tiempo a Bale para redondear una magnífica actuación y resarcirse del error del penalti con su segunda asistencia, a Connor Roberts, que selló el definitivo 0-2.

Con información de EFE