Italia vs Gales cobertura en vivo | Eurocopa 2020

Roma, Italia. La selección de Italia enfrenta a su similar de Gales con el objetivo de quedar primero del grupo A en la Eurocopa 2020 y poner a prueba a algunos suplentes ilustres como Federico Chiesa o Andrea Belotti.

En un ambiente de entusiasmo por los diez triunfos consecutivos, todas sin recibir goles, y por un juego brillante y atractivo, el seleccionado de Roberto Mancini se jugará el primer puesto contra el Gales de Gareth Bale, que llega a la cita como segundo clasificado, con cuatro puntos, a dos de los italianos.

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A Italia le vale un empate para avanzar a octavos de final como primero de grupo, pero eso le podría llevar a un camino más complicado. Ucrania o Austria, probablemente, sería su rival en octavos y tendría a Bélgica -cuartos- y Francia -semifinales- en el horizonte.

Si acabara segunda, le tocaría Finlandia o Rusia en octavos y la más accesible Holanda en un posible duelo de cuartos de final.



Italia saldrá a ganar fiel a su estilo, con la posibilidad de igualar su récord de treinta partidos sin derrotas, que se remonta a los años 30 del siglo XX.

De momento, los italianos arrancaron con el pleno de puntos y seis goles a favor por cero en contra. Lleva 21 años sin cerrar una fase de grupos perfecta, con nueve puntos de nueve. La última vez fue en la Eurocopa de 2000, cuando los "azzurri" perdieron la final contra Francia.

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Enfrente, Italia tendrá a un Gales que se confirmó sólido, unido y competitivo, liderado por un jugador de nivel top como Gareth Bale, protagonista con dos mágicas asistencias en el triunfo 2-0 logrado contra Turquía tras el 1-1 contra Suiza.

Alineaciones probables:



Italia: Donnarumma; Toloi, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Chiesa, Belotti, Berardi.

Gales: Ward; Roberts, Mepham, Rodon, Davies; Allen, Morrell; James, Ramsey, Bale; Moore.