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Fútbol

Países Bajos vs Austria cobertura en vivo | Eurocopa 2020

Holanda y Austria llegan después de debutar con victoria y se miden en la Jornada 2 de la Euro en busca del liderato del Grupo C.

Aficionados de Holanda y Austria

Escrito por: Azteca Deportes

Las Selecciones de Holanda y Austria se miden en la Jornada 2 de la Eurocopa 2020, en un partido en el que ambos combinados nacionales buscarán reafirmar las buenas sensaciones que dejaron tras la primera fecha y con ello, buscarán ocupar el liderato del Grupo C.

El Johan Cruyff Arena será la sede del encuentro, mismo recinto en el que la escuadra de los Países Bajos debutó ante Ucrania y sumó sus primeros tres puntos de la competencia, demostrando su poder ofensivo con el futbolista del Liverpool, Georginio Wijnaldum, quien lideró a los suyos desempeñándose como capitán, ante un equipo que había remontado momentáneamente una desventaja de dos goles.

Por su parte, el cuadro de Austria llega motivado luego de conseguir su primer triunfo en una Fase Final de la Eurocopa ante Macedonia del Norte. La Selección dirigida por Franco Foda, al igual que su rival de este día, Holanda, también convirtió tres goles, situación por la cual el juego en Ámsterdam promete estar lleno de emociones.

Cabe señalar, que la presente edición del torneo es la tercera aparición de Austria en la Euro, pues anteriormente habían participado en la Eurocopa de 2008, la cual recibieron en su país pero no lograron superar la Fase de Grupos. Posteriormente, regresaron a competir en Francia 2016 y de igual forma, se quedaron en la primera ronda del certamen.

De Ligt regresa con Holanda

Para este encuentro, el cuadro dirigido por Frank de Boer, quien sustituyó a Ronald Koeman cuando fichó con el Barcelona, tendrá de regreso al defensor del Ajax, Matthijs de Ligt, quien se perdió el debut de Holanda ante Ucrania debido a una lesión en la ingle. No obstante, tras su recuperación el ambiente en el combinado de los Países Bajos es optimista para intentar adjudicarse el liderato del Grupo C a falta de un partido.

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