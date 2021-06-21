Países Bajos golea 3-0 a Macedonia en la Eurocopa 2020

Con un tres a cero contundente, la selección de Países Bajos se impuso a su similar de Macedonia en duelo perteneciente a la Jornada 3 de la Eurocopa 2020, compromiso que sirvió de despedida del atacante Goran Pandev.

El nuevo refuerzo del FC Barcelona, Memphis Depay fue el encargado de abrir el marcador al minuto 24, luego de rematar un centro medido y raso que le mandó Donyell Malen, para que el “León” definiera con un “pase a la red”.

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Al regresar a la cancha para la segunda mitad, otro que sonó para los blaugranas y terminó siendo fichado por Paris Saint-Germain, el mediocampista Georginio Wijnaldum se hizo presente en los cartones en dos ocasiones; primero al '51 y luego al '58 para firmar el 3-0 deifnitivo.

🇲🇰🆚🇳🇱 MATCH REPORT: Oranje shine on Pandev's farewell... #EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 21, 2021

Su primer tanto cayó tras rematar una “diagonal de la muerte” enviada desde el sector izquierdo; mientras que el segundo se dio al empujar un rebote otorgado por el guardameta del Rayo Vallecano, Stole Dimitrievski a un tiro de Depay que apenas logró contener.

Despedida de Goran Pandev

El atacante macedonio de 37 años puso fin a una carrera llena de éxitos deportivos, conseguidos principalmente en Italia, donde militó desde el 2001 hasta la actualidad, con un breve paso por el futbol de Turquía, cuando fichó por el Galatasaray en 2014; entre sus equipos de Italia figuran el Lazio, Génova, Inter de Milán, Ancona y Napoli.

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Pandev tiene en su palmarés cinco Copas de Italia, una Serie A, dos Supercopas italianas, una liga turca, una Copa de Turquía, una UEFA Champions League y un Mundial de Clubes.

Los Países Bajos ya estaban clasificados a los octavos de final de la justa europea; no obstante aún tendrán que esperar resultados para conocer a su siguiente rival.

