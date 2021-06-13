Países Bajos vs Ucrania cobertura en vivo | Eurocopa 2020

Bruselas, Bélgica. La selección de Países Bajos regresa a una fase final de un torneo internacional tras siete años de ausencia y enfrentará en su debut en la Eurocopa a Ucrania que dirige Andréi Shevchenko.

La selección holandesa disputará el torneo sin su estrella, el defensa central del Liverpool Virgil van Dijk que se encuentra en recuperación de una lesión, y con los ojos puestos en el delantero del Olympique de Lyon Memphis Depay, una "Naranja Mecánica" con pocos grandes nombres en el equipo en la que se habla ya de "Depaydencia".

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El técnico neerlandes Frank De Boer, cuestionado en su país por jugar con un tanto defensivo (5-3-2), viene de sufrir contra Escocia (2-2) y de darse una alegría contra Georgia (3-0) en los dos partidos de preparación para el torneo.

Pero su sistema de juego no gusta a la afición y la prensa neerlandesa y en la víspera del debut una avioneta sobrevoló el último entrenamiento de la selección con un mensaje para el técnico: "Frank, simplemente un 4-3-3".

La incertidumbre de cara al duelo contra Ucrania: quién ocupará la portería ante la ausencia del portero Jasper Cillessen por contagio de Covid-19.

El técnico adelantó que el arquero del Ajax Maarten Stekelenburg será el que comenzará el encuentro.

Ucrania hace ruido pero no solo por su futbol



Por su parte, Ucrania, que estuvo en la pasada Eurocopa de Francia en 2016, donde perdió sus tres partidos, viene de vencer 1-0 a Irlanda del Norte y 4-0 a Chipre en la ronda de amistosos de preparación para el torneo.

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La selección de Shevchenko ha generado mucho ruido antes del inicio de la Eurocopa, pero por motivos políticos y no tanto futbolísticos.

Ucrania, que mantiene un conflicto con Rusia acrecentado desde que Moscú se anexionó en 2014 la península ucraniana de Crimea, sin reconocimiento internacional, presentó una camiseta para el torneo con el mapa de sus fronteras, que incluye ese enclave disputado por ambos países y el lema nacionalista "Gloria a los Héroes".