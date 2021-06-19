Portugal vs Alemania cobertura en vivo | Eurocopa 2020

Berlín, Alemania. La selección de Portugal con Cristiano Ronaldo, con la confianza de haber ganado ante Hungría, se mide a una Alemania en que llega necesitada de puntos tras haber caído ante Francia.

Para Cristiano Ronaldo, Alemania es una asignatura pendiente. En cuatro veces se ha enfrentado a los germanos con Portugal y los cuatro partidos han sido derrotas para los lusos y Cristiano no ha logrado anotar en ninguno de ellos.



El último encuentro entre laas dos escuadras fue en Brasil 2014 que se saldó con una victoria por 4-0 para Alemania.

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"En 2014 todo giraba alrededor de Cristiano en el ataque. Ahora, Portugal tiene un gran número de grandes jugadores", ha advertido el defensa Mats Hummels.

Hummels pensaba probablemente en lo desequilibrante que puede ser Bruno Fernandes y también en la capacidad que tienen jugadores como Diogo Jota o Bernardo Silva para definir un partido y, también, para abrirle espacios al siempre peligroso Cristiano.

Del lado portugués, Bruno Fernandes ha definido a Alemania como un equipo "imprevisible".

"Es difícil decir lo que podemos esperar de Alemania. En el partido pueden pasar muchas cosas y habrá que tomar decisiones en cada momento", dijo el jugador luso.

"Nuestro plan tiene que ser tener mucha posesión de pelota y naturalmente generar llegadas y tratar de marcar goles", añadió.

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La Alemania de Joachim Löw es una escuadra que también ha apostado siempre por la posesión y que a veces ha terminado ahogándose en ella.

Lo más probable es que tanto Löw como el seleccionador portugués repitan las alineaciones que empezaron en la primera jornada aunque en Alemania ha habido pequeños debates sobre modificaciones puntuales.



Alineaciones probables:



Portugal: Rui Patricio; Nelson Semedo, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro; William Carvalho, Danilo Pereira; Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Diogo Jota; y Cristiano Ronaldo.

Alemania: Neuer; Ginter, Hummels, Rüdiger; Kimmich, Gündogan, Kroos, Gosens; Havertz, Müller; y Gnabry.