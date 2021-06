Horario y dónde ver en vivo Julio César Chávez vs Macho Camacho Jr.

Guadalajara, México. LLegó el gran día y este sábado se enfrentan el Gran Campeón Mexicano Julio César Chavez y el boricua Héctor “Macho” Camacho Junior en el Estadio Jalisco a partir de la 22:00 horas tiempo de la Ciudad de México y que podrás seguir en VIVO por aztecadeportes.com, Azteca 7 y APP de Azteca Deportes, con el mejor equipo de analistas y narradores de boxeo. Eduardo Lamazón, Rodolfo Vargas, Rafael Ayala y César Castro.

La cuenta regresiva terminó y Julio César Chávez González ya está listo para su adiós definitivo del Cuadrilátero. El nombre que se decidió para el evento es “Tribute to the Kings” en homenaje a la carrera del boxeador más grande que ha dado México y a una leyenda del deporte puertorriqueño Héctor “Macho” Camacho, rival del “Champ” en 1992 y quien falleció el 24 de noviembre del 2012 en una clínica en Bayamón.

Existe cierta preocupación de parte de la familia del “Gran Campeón Mexicano” de que la pelea contra Camacho Jr. se lleve a cabo sin careta.

“Fíjate que son sentimientos encontrados para mí la verdad, tengo un injerto aquí, me entiendes, el hueso de aquí lo tengo pegado y es muy peligroso quitarme la careta porque me puede dar un derrame cerebral pero aun así me voy a arriesgar, que sea lo que Dios quiera y espero bajarme bien del ring”, aseguró Julio César Chávez.

Por su parte el hijo del “Macho” Camacho aseguró que la derrota de su padre hace casi 30 años fue un golpe muy duro para él y en general para todos los habitantes de la “Isla del Encanto”.

“Bueno para mí para Puerto Rico y mi familia, esa derrota de 1992 contra chávez fue muy dolorosa para nosotros, Julio pasó como un tren por encima del padre mío que yo pensaba que era invencible y me dolió mucho me afectó esa pelea y a todo Puerto Rico”, dijo el ‘Machito’.



Cuándo y dónde ver en VIVO Julio César Chávez vs “Macho” Camacho Jr.

Cuándo: Sábado 19 de junio.

Hora: 22:00 pm (tiempo de centro de México).

Dónde: nuestro sitio , la APP de Azteca Deportes y Azteca 7.

No puedes perder la despedida de Julio César Chávez de los cuadriláteros enfrentando a Héctor “Macho” Camacho Junior por las pantallas de Azteca Deportes, con los mejores del mundo mundial, Box Azteca Team.