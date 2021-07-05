Presentan balón para semifinales y final de Eurocopa 2020

México. Se presentó el balón con el cual se jugarán las semifinales y final de la Eurocopa 2020 que incluye detalles del estadio de Wembley, donde esta semana se disputarán los tres últimos encuentros del torneo.

Bajo el nombre "Uniforia Finale", el balón oficial incorpora a su diseño "detalles adicionales para celebrar la ubicación y la importancia de los tres últimos partidos del torneo, al tiempo que se asegura que el balón se destaque en el campo de juego", anunció la marca deportiva Adidas.

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"Entre los detalles se incluye una marca de agua del estadio de Wembley, donde se jugarán las semifinales y la final, así como una impresión en blanco adicional para una apariencia ligera. Estas características se contrastan con pinceladas en verde, rojo, cian y rosa, inspiradas en símbolos icónicos de Londres y colores tradicionales que se asientan sobre un fondo oscuro que representa el cielo de la ciudad por la noche", informó la UEFA en un comunicado.



Roberto Martínez renueva contrato con la selección de Bélgica

El español Roberto Martínez continuará siendo el director técnico de Bélgica pese a la eliminación en cuartos de final de la Eurocopa 2020 frente a Italia, confirmaron fuentes próximas al entrenador.

"Ellos quieren que se quede sin ninguna duda. Y Roberto también (...). Por parte de Roberto no hay dudas. Está centrado con los partidos de clasificación de septiembre", señalaron fuentes del entorno del seleccionador.

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Roberto Martínez tiene intención de cumplir su contrato, que dura hasta después del Mundial de Catar de 2022 y fue renovado en 2020, también con la función de director técnico.

Martínez suma con Bélgica 47 victorias, 9 empates y 5 derrotas y ha mantenido al equipo como primera selección del ránking de la FIFA, pero en cinco años no ha logrado llegar a ninguna final con la mejor generación de la historia del futbol belga.

Con información de EFE