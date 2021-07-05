Calendario de los partidos de México en la Copa Oro

La Selección Mexicana cerró con autoridad su etapa de preparación previa a la Copa Oro, tras vencer a Nigeria en el Memorial Coliseum de Los Angeles, por marcador de 4-0.

En uno de sus partidos con mayor contundencia en la era ‘Tata’ Martino, y tras haber generado algunas dudas respecto a su funcionamiento en las últimas semanas, finalmente el conjunto Azteca se sacudió el sabor amargo para ganar confianza de cara al torneo de la Concacaf.

Los partidos de México en la Copa Oro

El combinado Azteca está ubicado en el Grupo A de la Copa Oro, con Curazao, El Salvador y otro equipo por definirse, pues aún no consigue su contraseña para disputar el certamen.

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Ante esa escuadra que aún es una incógnita, el equipo dirigido por Gerardo ‘Tata’ Martino hará su debut el próximo sábado 10 de julio, a las 9 PM, partido que podrán disfrutar a través de las pantallas de TV Azteca Deportes.

Posteriormente, el miércoles 14, México jugará ante Curazao a las 20:30 horas, en el Estadio Cotton Bowl, duelo igualmente transmitido por TV Azteca.

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Finalmente, para cerrar la primera etapa, el equipo nacional se mide ante El Salvador el domingo 18 de julio a las 9 PM, en el que será quizá el choque más complicado en el papel, antes de encarar los cuartos de final, fase a la que el cuadro mexicano está obligado a acceder.

Dónde ver la Copa Oro

Te llevaremos 8 partidos en por medio de televisión abierta, a través de Azteca 7, aztecadeportes.com y la APP Oficial de TV Azteca Deportes, además de cuatro encuentros más de manera exclusiva por medio del sitio de TV Azteca Deportes y nuestra aplicación.

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