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Fútbol

Raffaella Carrá calentará el duelo Italia vs España

En el previo del partido entre las selecciones de Italia y España se tocará música de la cantante italiana Raffaella Carrá, fallecida este lunes a los 78 años.

Estadio de Wembley

Escrito por: Azteca Deportes

Roma, Italia. En el previo del partido entre las selecciones de Italia y España correspondiente a las semifinales de la Eurocopa 2020 que se jugará en el Estadio de Wembley se tocará musica de la cantante italiana Raffaella Carrá, fallecida este lunes a los 78 años.

La Federación de Futbol Italiana (FIGC) consiguió la aceptación de la UEFA para que la canción "A far l'amore comincia tu" forme parte de los temas que acompañarán a los futbolistas durante el calentamiento previo al enfrentamiento, informó el organismo que maneja el futbol italiano en un mensaje oficial.

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"El fallecimiento de un icono como Raffaela Carrà, mujer innovadora y artista extraordinaria, sacudió a todos. Antes de Italia-España, su partido, queremos recordarla con alegría, escuchando juntos su música llena de energía", apuntó el presidente de la Federación de Futbol Italiana, Gabriele Gravina.

Tanto la prensa deportiva italiana como la española dedicaron sus portadas de este día a la extraordania Raffaella Carrá, jugando con los títulos de sus canciones y el importante partido de Wembley.

El ganador del duelo entre Italia y España esperará al vencedor de la otra semifinal entre Dinamarca e Inglaterra para jugar la final de la Eurcopa 2020 este próximo domingo en el Estadio de Wembley.

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Juventus homenajea a Raffaella Carrá en sus redes sociales


Raffaela Carrá tenía pasión por el futbol y era aficionada del Juventus de Turín, un club que este lunes manifestó su pésame por su fallecimiento a través de sus redes sociales.

La cantante italiana era considerada la reina de la television italiana, así como una estrella de la farándula española.

La artista tenía 78 años, recién cumplidos el 18 de junio. De hecho, su último mensaje en redes sociales fue para agradecer las felicitaciones y para desear un buen verano de regreso a la normalidad a todos. Un verano que, sin embargo, se vivirá en Italia bajo su gran ausencia.

Con información de EFE

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