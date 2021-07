Jesús Corona tiene clara su próxima misión en el futbol mexicano

Después de coronarse con Cruz Azul en el Torneo Guardianes 2021, confirmándose de forma irrefutable como una de las más grandes figuras en la historia del club, José de Jesús Corona, a sus 40 años, ya tiene en mente su próxima tarea en el balompié.

Por lo pronto, es un hecho que permanecerá por lo menos dos años más defendiendo la camiseta celeste, luego de que en los días pasados llegó a un acuerdo con la directiva encabezada por Álvaro Dávila para continuar en la institución.

Pero después de intentar en estos cuatro semestres volver a levantar un trofeo de liga como capitán cementero, ‘Chuy’ ya piensa en mantener su vida ligada al futbol después de colgar sus guantes.

“Tengo por ahí un plan, un par de proyectos. Comienzo el siguiente mes mi curso de entrenador, ya voy a comenzar a formarme. Dos años se dicen fácil, pero pasan pronto y hay que estar preparados para cualquier situación. Le he tratado de aprender a cada uno de los entrenadores que he tenido en mi carrera, ahora tenemos a Juan Reynoso y me da mucho gusto por él que aceptó el reto y lo consiguió en seis meses”, dijo en entrevista para el diario Récord.

Un ejemplo a seguir en la cancha

El compromiso y el hambre de perfeccionarse, aún cuando no tiene nada que demostrar, es para destacar en la figura de Jesús Corona.

Gente cercana al jugador confirma que su preparación a estas alturas de su carrera como futbolista sigue siendo tan exigente (o más), que en su juventud.

De esta forma se explica el éxito que ha tenido en el balompié azteca, en donde ha formado parte de equipos como Atlas, Tecos, Chivas, y Selección Nacional Mexicana, además de haber sido un elemento fundamental para que La Máquina acabara con 23 años de sequía en la Liga BBVA MX.