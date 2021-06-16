Rusia se recupera y sigue vivo en la Eurocopa

San Petersburgo, Rusia. La selección de Rusia derrota 1-0 a su similar de Finlandia con un gran gol del zurdo Alexei Miranchuk al borde del descanso.

Finlandia vendió cara su caída y tuvieron ocasiones para empatar, pero fueron finalmente los rusos los que se llevaron la victoria y tres puntos vitales para sus opciones de clasificación para los octavos de final de la Eurocopa.

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Rudia se pudo recuperar así de la dura caída de la primera jornada ante Bélgica (3-0), mientras los finlandeses aún pueden seguir soñando con llegar a la sigueinte ronda en su primera Eurocopa.



La selección de Finlandia metieron el miedo a los aficionados rusos con un gol al arrancar el partido por medio de Pohjanpalo, pero el árbitro anuló la anotación por un ajustado fuera de juego.

A partir de ahí comenzó el asedio ruso. Ozdóev tuvo en sus botas el primer gol tras una buena jugada colectiva, pero su disparo dentro del área salió muy por encima del arco. Poco después, de nuevo a pase de Miranchuk, el gigantón Dzyuba disparó colocado al poste, pero estaba en posición antireglamentaria.

Mario Fernandes sale del campo y es llevado al hospital



Mario Fernandes, un hombre clave en el esquema del equipo ruso, tuvo que ser sustituido tras caer de espalda en un remate de cabeza y trasladado a un centro médico para ser revisados.



Sólo una jugada individual podía derribar la muralla dfensiva finlandesa. Al borde del descanso, Miranchuk recibió el balón al borde del área, hizo una pared con Dzyuba y, tras recortar a un defensa, colocó la bola lejos del alcance del arquero. Un golazo que acabaría siendo decisivo en tiempo de compensación.

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El segundo tiempo comenzó con ritmo, pero eran los finlandeses quienes tenían ahora la iniciativa. Al contraataque los rusos hacían daño y pudieron sentenciar, pero la mala puntería y las atajadas de Hradecky lo impidieron.

Con el paso de los minutos, los rusos durmieron el partido y a los finlandeses pareció que se les acabaron las ideas en ataque.