Conoce el calendario de la Selección Mexicana rumbo a Qatar 2022

Panamá, El Salvador y Canadá sellaron este martes su calificación al octagonal final de Concacaf con miras a Qatar 2022. De esta manera, la última fase eliminatoria para el Mundial está lista y se unen a la Selección Mexicana , Estados Unidos, Costa Rica, Honduras y Jamaica. Las 8 selecciones jugarán dos veces contra cada una, las que terminen en los primeros tres lugares clasifican a la Copa del Mundo, mientras que el cuarto puesto jugará el repechaje intercontinental.

México iniciará el camino mundialista en septiembre recibiendo a Jamaica. Esa Fecha FIFA será triple por lo que tras medirse a los caribeños, visitará a Costa Rica en el Estadio Nacional. El conjunto de Gerardo Martino cerrará el mes patrio con un viaje a Panamá.

En octubre de 2021 también se vivirá una fecha triple de las eliminatorias. La Selección Mexicana volverá al Estadio Azteca para recibir a Canadá de Alphonso Davies. En el segundo compromiso no tendrá que hacer traslado pues jugará en casa contra Honduras. El sexto partido del octagonal será de visita en el Cuscatlán ante El Salvador.

Noviembre solo tendrá dos partidos eliminatorios para cerrar el año y serán fuera de suelo Azteca. Serán las visitas a Norteamérica para enfrentarse a Estados Unidos y Canadá.

Un año 2022 ajetreado para la Selección Mexicana

En enero de 2022, la Selección Mexicana volverá a la actividad tras dos meses y será el cuarto partido consecutivo de visitante cuando viaje a Jamaica. La actividad del primer mes del año mundialista se cierra recibiendo a Costa Rica y Panamá.

Marzo de 2022 marcará la definición del octagonal y los boletos directos a Qatar con otros tres partidos. México recibirá a Estados Unidos, visitará Honduras y cierra la eliminatoria en casa ante El Salvador, con la idea de firmar el pase mundialista ante el público mexicano.

El calendario

Septiembre 2020

México vs Jamaica

Costa Rica vs México

Panamá vs México

Octubre 2020

México vs Canadá

México vs Honduras

El Salvador vs México





Noviembre 2020

Estados Unidos vs México

Canadá vs México

Enero 2022

Jamaica vs México

México vs Costa Rica

México vs Panamá

Marzo 2022

México vs Estados Unidos

Honduras vs México

México vs El Salvador