TV Azteca Deportes presenta al mejor equipo rumbo a Tokyo 2020

TV Azteca Deportes tendrá al mejor equipo para llevarte una gran cobertura durante los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, en donde además de ofrecerte las emociones de las competencias, tendrá para ti horas de diversión, humor, cultura y espectáculo.

No podemos ir a Tokyo, pero sí podemos traerte a México lo mejor de la capital japonesa para que vivas una experiencia inolvidable y vivas la justa olímpica como si estuvieras del otro lado del mundo.

Es por eso que además de compartirte conocimiento sobre el deporte con nuestros mejores narradores, comentaristas y analistas, te regalaremos momentos de entretenimiento con los comediantes más reconocidos del país.

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Los expertos de TV Azteca Deportes, presentes en Tokyo 2020

Las emociones de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 y todas sus disciplinas las podrás disfrutar con las voces de Antonio Rosique, Christian Martinoli, Luis García, Enrique Garay y las puntuales entrevistas de Inés Sainz.

Además, cubriremos cada una de las disciplinas con la ayuda del gran talento de TV Azteca Deportes gracias a las voces y conocimientos de David Medrano, Rodolfo Vargas, Zague, Jorge Campos, César Castro, Renata Ibarrarán, Gerardo Velázquez de León, Ashley González, Pablo de Rubens, Omar Villarreal, Jesús Joel Fuentes, Tania Ventimilla, Pedro Domínguez, Raúl Patiño, Daniel Casarín, Álvaro López Sordo, Andrea Sola, Eduardo Ruiz, Francisco González y Maricarmen Lara.

Nuestros especialistas marcarán diferencia en Tokyo 2020

Para que la experiencia de los Juegos Olímpicos sea transmitida de una manera apasionante, contaremos con la presencia de grandes expertos y exatletas que saben a la perfección lo que es cubrir y competir en la justa veraniega más importante.

Es por eso que nos complace anunciar que Luis Niño de Rivera, Luis Álvarez, Jennifer Cantú, Nelson Vargas Jr., Guillermo Pérez, Ana Lago, Luis Rivera, Enriqueta Basilio, Mati Álvarez y Mariana Avitia formarán parte del equipo de TV Azteca Deportes.

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El humor y entretenimiento se hacen presentes en Tokio 2020

Porque también tendremos opciones diferentes durante los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, contaremos con el inigualable humor de los mejores comediantes de México como el ‘Capi’ Pérez, Facundo, Diente de Oro, Alejandra Ley, Carlos Espejel, Miguel Burra, Carlos Barrientos y Giovana Romo.

En la parte digital de TV Azteca Deportes, Aczino, el mejor freestyler del mundo, compartirá lo mejor de los Juegos Olímpicos con sus inigualables rimas, además, Mario Castañeda y René García, las voces oficiales de Gokú y Vegeta, tendrán el noticiero deportivo más divertido de Tokyo 2020.

La cultura culinaria siempre es uno de los aspectos favoritos de todos, y por ello, Mariano Sandoval y Jessica Bulman te enseñarán qué es lo que comen los personajes de animé más famosos.

Antonio Pontón nos ilustrará en la parte de la tecnología y explicará la razón por la que los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 serán los más innovadores de la historia.

El Protagonista de la naturaleza será Gerardo del Villar, fotógrafo y amante de la naturaleza que nos llevará a conocer el lado salvaje de Japón, llevándonos lo más cerca posible a la fauna del país asiático.

Fiesta y ritmo en Tokyo 2020

La música será parte fundamental, por lo que Cañaveral, Emir Pabón y Joey Montana se encargarán de darle ritmo a los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 con su inigualable estilo.

Inicia el camino rumbo a Tokyo 2020

El viernes 18 de junio en punto de las 10:30 horas del centro de México comenzamos con nuestra cobertura de los Juegos Olímpicos con el programa especial Los Protagonistas Rumbo a Tokyo 2020.

Será una fiesta única e inolvidable que podrás disfrutar a través de Azteca 7, aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes en compañía de nuestro talento y artistas invitados.

De esta manera, te invitamos a que te unas a la aventura de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 y vivas junto a nosotros una experiencia inigualable e inolvidable.