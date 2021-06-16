Turquía vs Gales cobertura en vivo | Eurocopa 2020

Tras los grandes partidos que vivimos el día de ayer con el famoso grupo de la muerte; Alemania, Francia, Portugal y Hungría las selecciones de Turquía y Gales intentarán seguir con este mismo nivel de espectáculo, además están obligados a ganar si es que quieren seguir con vida en la siguiente fase del torneo.

Gales comandada por Gareth Bale y Aaron Ramsey empató en su primer duelo a uno contra Suiza, logró marcar ese tanto de la igualada hasta el minuto 74, gracias a Moore, ya que iban perdiendo desde el arranque del segundo tiempo.

Por su parte los turcos perdieron por goleada 3-0 ante Italia en el duelo inaugural de esta justa continental. Los del país de la estrella son últimos del grupo A, por lo que de no ganar el día de hoy le estarían diciendo prácticamente adiós al torneo al finalizar la fase de grupos.

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Turquía se podría decir que ya pasó la prueba más difícil, porque ya se enfrentó al favorito de su grupo el país de la bota, en ese encuentro la estrategia fue defenderse e intentar atacar al contragolpe o con juego directo. Se espera que contra galés el sistema de juego del combinado de Gunes cambie.

Antecedente

En el historial futbolístico, Gales tiene una ligera ventaja sobre Turquía, los dragones registran 3 victorias, 1 empate y 2 derrotas.

Datos Curiosos:

El último partido entre Gales y Turquía fue en 1997, los turcos se impusieron con un marcador de 6-4, en dicho encuentro quienes hoy son los directores técnicos de ambas selecciones: Senol Gunes como guardameta y Robert Page como defensor, estuvieron presentes.

24 años después se vuelven a enfrentar estos representativos en un partido donde se juegan su continuidad en la Eurocopa 2021.