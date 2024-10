Europa League: Noche intensa y buenos partidos para la Jornada 2

Este jueves 3 de octubre, la UEFA Europa League se encenderá con emocionantes enfrentamientos que prometen grandes sensaciones para los aficionados al futbol.

Equipos de renombre como el Manchester United, Tottenham Hotspur y la Real Sociedad se medirán ante rivales europeos en busca de consolidar su paso en el torneo. Aquí repasamos algunos de los partidos más destacados de la jornada.

Porto vs Manchester United

Uno de los encuentros más esperados de la jornada será el duelo entre el Porto y el Manchester United. Los ingleses, que dejaron escapar una ventaja de 1-0 en su debut para empatar ante el Twente, tienen mucho que demostrar en esta segunda jornada.

Christian Eriksen, goleador en el partido anterior, declaró que el empate les supo a derrota, y saben que no pueden repetir ese resultado en territorio portugués.

Por su parte, el Porto también tiene un desafío importante tras haber caído de manera sorprendente 3-2 ante el Bodø/Glimt en su primer partido, a pesar de haber comenzado ganando con un gol tempranero de Samu Omorodion. Nehuen Pérez, defensor del Porto, aseguró que si no dan su máximo esfuerzo, no podrán avanzar en la competición.

Este será el noveno enfrentamiento entre ambos equipos, con un historial equilibrado de dos victorias, tres empates y tres derrotas para los portugueses.

Athletic Club Bilbao vs AZ Alkmaar

En San Mamés, el Athletic Club Bilbao jugará su primer partido de la Europa League como local esta temporada ante el AZ Alkmaar. Los vascos vienen de empatar 1-1 ante la Roma en un partido duro, donde sumaron un punto valioso. Ander Herrera valoró positivamente ese empate, señalando que en este tipo de torneos cualquier punto puede ser crucial.

El AZ Alkmaar, por su parte, llega con confianza tras una buena racha de inicio de temporada y la reciente incorporación de Troy Parrott, quien marcó el gol de la victoria en su primer partido de la Europa League.

Este encuentro entre el Athletic y AZ ya tiene historia, pues en la fase de grupos de la temporada 2015/2016, los neerlandeses se llevaron la victoria 2-1 en casa, y luego empataron 2-2 en España.

Partidos del jueves

RFS - Galatasaray (10:45 am)

Ferencváros - Tottenham Hotspur (10:45 am)

Maccabi Tel-Aviv - Midtjylland (10:45 am)

Olympiacos - Braga (10:45 am)

Qarabağ - Malmö (10:45 am)

Real Sociedad - Anderlecht (10:45 am)

Lazio - Nice (10:45 am)

Slavia Praha - Ajax (10:45 am)

Hoffenheim - Dynamo Kyiv (10:45 am)

Athletic Club - AZ Alkmaar (1:00 pm)

Beşiktaş - Eintracht Frankfurt (1:00 pm)

Porto - Manchester United (1:00 pm)

Twente - Fenerbahçe (1:00 pm)

Viktoria Plzeň - Ludogorets (1:00 pm)

Elfsborg - Roma (1:00 pm)

PAOK - FCSB (1:00 pm)

Union SG - Bodø/Glimt (1:00 pm)

Rangers - Lyon (1:00 pm)