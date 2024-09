UEFA Europa League: se estrena formato en la temporada 2024-2025

La UEFA Europa League está lista para arrancar una nueva y emocionante temporada este miércoles, con un formato que ha dado mucho de qué hablar y con nueve partidos para la jornada de mañana.

Esta edición trae consigo un cambio significativo: la tradicional fase de grupos con ocho grupos de cuatro equipos queda atrás. En su lugar, 36 equipos competirán en una única tabla general que disputará ocho jornadas, agregando más emoción desde el inicio a la UEFA Europa League.

Este nuevo formato tiene como objetivo hacer cada partido relevante, ya que todos los equipos lucharán por estar entre los primeros ocho lugares de la tabla, los cuales accederán directamente a los octavos de final.

Los clasificados entre el noveno y el vigesimocuarto lugar jugarán un playoff para asegurar su lugar en los octavos, lo que promete partidos más competitivos y menos predecibles en la UEFA Europa League.

Nuevo formato para revolucionar el torneo

La estructura renovada no solo intensifica la competencia, sino que brinda más oportunidades para sorpresas y remontadas. Cada equipo tendrá que dar lo mejor de sí durante las ocho jornadas para no quedarse fuera de la siguiente fase.

Sin duda, esta modificación busca crear más emociones y ofrecer a los aficionados encuentros vibrantes desde el inicio.

Partidos destacados para mañana

Este miércoles, los fanáticos podrán disfrutar de una gran variedad de encuentros, destacando la participación de grandes clubes europeos.

Entre los duelos más esperados está el enfrentamiento entre Manchester United y Twente, así como Niza contra Real Sociedad. Además, la jornada también incluye atractivos partidos como Dinamo de Kiev frente a Lazio, y Galatasaray contra Paok.

Partidos de miércoles

AZ vs IF Elfsborg - 10:45 am

FK Bodø/Glimt vs Porto - 10:45 am

Galatasaray vs Paok - 1:00 pm

FC Midtjylland vs Hoffenheim - 1:00 pm

Manchester United vs Twente - 1:00 pm

Ludogorets vs Slavia Praga - 1:00 pm

Dinamo Kiev vs Lazio - 1:00 pm

Niza vs Real Sociedad - 1:00 pm

Anderlecht vs Ferencvárosi - 1:00 pm