¿Qué país ha ganado más veces la UEFA Europa League?

Este miércoles Villarreal afronta su primer final ante el Manchester United que se presenta como el gran favorito en la final de la UEFA Europa League, que se celebrará en el Gdańsk Stadium, en la ciudad de Gdansk, en Polonia.

Esta será la edición 50 de la en la historia de la Copa de la UEFA / UEFA Europa League y la 12 desde que la competición fue renombrada.

Siendo España quien domina el palmarés de la competición con 12 títulos.

Sevilla, el Rey de la Europa League

El Sevilla es el único club que ha conquistado la Copa de la UEFA Europa League en seis ocasiones, lo que le convierte en el rey de la competición:

Temporada 2005 – 2006

Sevilla, que comenzó su paso en la competición donde terminó alzando el trofeo en la ciudad holandesa de Eindhoven, al derrotar al equipo inglés Middlesbrough con un contundente 4-0.

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Temporada 2006-07

Sevilla se enfrentaría en la final al Espanyol y tras noventa minutos y un empate 2-2 el campeón se definiría por la vía de los penales. Donde el portero Andrés Palop se convirtió en la figura del equipo sevillano, al detener tres lanzamientos de penalti para dar el título a los suyos.

Temporada 2013- 14

Ya con el nuevo formato el Sevilla levantó su primera UEFA Europa League ante el Benfica en el Juventus Stadium de Turín, donde finalizaron con empate a cero llevándolos nuevamente a definir al campeó en tanda de penaltis, finalizando 4-2 en favor de los Nervionenses.

Temporada 2014-15

El conjunto andaluz entró esta vez directamente en la fase de grupos, y tras derrotar a clubes de la talla del Borussia Mönchengladbach, Villarreal, Zenit y Fiorentina, llegando a la final en Varsovia contra el Dnipro ucraniano se coronó como el campeón con un gol del colombiano Carlos Bacca al minuto 77’ el que hizo que el Sevilla revalidara título.

Temporada 2015-16

Sevilla enfrentaría al Liverpool dirigido por Jürgen Klopp a quienes derrotaron por 3 por 1 para llevar hasta el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán su quinto trofeo de la competición. Además, se convirtió en el primer club en ganar el título en tres temporadas consecutivas. El equipo español llego a la final tras su eliminar al Manchester United 2-1 y en la gran final venció por 3-2 al Inter dirigido por italiano Antonio Conte.

Atlético de Madrid

El recién campeón de la Liga española es el segundo equipo español con más trofeos en la Europa League. Los colchoneros cuentan con 3 trofeos de esta competición.

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Temporada 2009 – 2010

Este fue el primer torneo que se disputó con el nombre de UEFA Europa League. La final, fue disputada en el HSH Nordbank Arena de Hamburgo. Donde se enfrentó al Fulham FC, con victoria del equipo colchonero por 2-1.

Temporada 2011-2012

La final se jugó en el Estadio Nacional de Rumania, en Bucarest. El Atlético de Madrid, se alzó con el título ganando 3-0 al Athletic Club, consiguiendo de esta manera su segundo título en tres años.

Temporada 2017 – 2018

Los dirigidos por los de Diego Simeone se proclamaron campeones tras vencer 3 a 0 al Olympique de Marsella con un doblete del francés Antoine Griezmann y un gol de Gabi Fernández.

Real Madrid

Temporada 1984-1985

La Copa de la UEFA se disputó entre septiembre de 1984 y mayo de 1985. La final, fue disputada a doble partido el 8 y el 22 de mayo de 1985 entre el equipo madrileño y el Székesfehérvári Videoton SC, con victoria del Real Madrid por un marcador global de 3-1.

Temporada 1985-1986

La final, fue disputada a doble partido el 30 de abril y el 6 de mayo de 1986 entre los merengues y FC Colonia, con victoria del equipo blanco por un marcador global de 5-3, convirtiéndose así en el primer equipo en revalidar el título un año después de ganarlo.

Valencia

Temporada 2003 – 2004

El Valencia se corono campeón de la UEFA League tras imponerse al Olympique de Marsella por dos goles a cero en Goteborg Suecia.

¿Podrá el Villarreal darle a España su décimo tercer título?

