Resultados de la Jornada 6 de la Europa League de cara a los dieciseisavos de final.

Ciudad de México.- Hoy se dio por concluida la Fase de Grupos de la Europa League y ya están listos los 32 equipos que avanzaron a la siguiente ronda de los Dieciseisavos de Final.

Ocho de los treinta y dos equipos clasificados provienen de la Champions League tras haber quedado en tercer lugar durante la fase de grupos del torneo más importante de Europa a nivel clubes.

Uno de los partidos más destacados de la Jornada fue el del Napoli en contra de la Real Sociedad de España, ya que el Napoli era líder del Grupo F con 10 unidades, seguido por el equipo Vasco y el AZ Alkmaar con ocho unidades cada uno.

Como líder y jugando bien al futbol, el Nápoli no debía de tener problemas para afrontar este partido del grupo F de la Europa League ante la Real Sociedad. Además teniendo al hombre del momento Hirving Chuky Lozano.

Pero si el equipo celeste de Gennaro Gattuso llegaba a caer, y además el AZ ganaba en su duelo ante del Rijeka, el Nápoli quedaría cepillado del certamen y caería al tercer lugar del grupo.

La Real Sociedad estaba obligada a ganar para asegurar su puesto y eso lo sabe de antemano el equipo italiano por lo que no dejarón avanzar al cuadro español en el duelo.

La Real Sociedad también tenía el rosario en la mano y apoyaron como nunca al Rijeka, que de vencer al AZ Alkmaar, dejaría que los de LaLiga caminaran a la siguiente etapa.

⏰ RESULTS ⏰



✅ Young Boys, Molde, Real Sociedad, Maccabi Tel-Aviv & Wolfsberg into last 32 🎉



Best performance tonight was from _______#UEL pic.twitter.com/C8KxLjQ7j2 — UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 10, 2020

Tras la jornada 6, estos equipos sellaron su boleto a los dieciseisavos de final de la Europa League: Roma, Young Boys, Arsenal, Molde FK, Bayer Leverkusen, Slavia Praga, Rangers, Benfica, PSV Eindhoven, Granada, Napoli, Real Sociedad, Leicester City, Braga, Milán, Lille, Villarreal, M. Tel-Aviv, Tottenham, Antwerp, Dinamo Zagreb, Wolfsberg, Hoffenheim y Estrella Roja, mientras que de la Champions League llegan: Red Bull Salzburgo, Shakhtar Donestk, Olympiacos, Ajax, Krasnodar, Club Brujas, Dinamo, Manchester United.

