Roma vs Manchester United cobertura en vivo | Europa League

¡A finiquitar la serie! El Manchester United buscará culminar la obra que comenzó en el Teatro de los sueño al aplastar a la Roma cuando visiten el Estadio Olímpico de la capital italiana para enfrentar a la ‘Loba’ en el partido de vuelta de las semifinales de la UEFA Europa League.

En duelo que se llevará a cabo en la mítica casa de la Roma, el conjunto italiano necesitará de un milagro para poder remontar la eliminatoria y meterse a la gran final luego del escandaloso 6-2 que encajó en Manchester y que prácticamente los ha dejado al borde de la eliminación.

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Manchester United vino de atrás en Old Trafford

A pesar de que en el partido de ida la Roma comenzó sorprendiendo al Manchester United y se puso encima en el marcador por 2-1 durante el primer tiempo, en la parte complementaria se vino abajo y fue rebasado por completo ante el poderío los Red Devils.

Con dobletes de Bruno Fernandes y Edinson Cavani y anotaciones de Paul Pogba y Mason Greenwood, el conjunto dirigido por Ole Gunnar Solskjaer dejó de manifiesto la abismal diferencia de planteles y prácticamente ha conseguido su pase a la gran final.

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Derrotas en Roma han tenido consecuencias

Además de la goleada encajada en Old Trafford, la Roma ha sufrido derrotas consecutivas en la Serie A ante la Sampdoria y el Cagliari en la Serie A, resultados que tienen a la loba en el séptimo lugar y prácticamente fuera de competir por un lugar en Europa la próxima temporada.

Esta situación provocó cambios en la Roma, que durante la semana anunciaron que el polémico portugués José Mourinho será su nuevo entrenador por la próxima temporada luego de los pobres resultados presentados por Paulo Fonseca.

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