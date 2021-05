Joao Maleck podría regresar a prisión, piden ocho años

El abogado de las víctimas de Joao Maleck, Anuar García Gutiérrez, aseguró que utilizarán todos los recursos posibles para volver a ingresar a prisión al delantero en el Deportivo Cafessa Jalisco de la Segunda División de México.

El 22 de junio de 2019, Maleck estuvo involucrado en un accidente automovilístico en donde resultaron dos personas fallecidas: María Fernanda Peña y Alejandro Castro.

A raíz del incidente, en el que el artillero iba en estado de ebriedad, el canterano del Club Santos Laguna y exjugador del Porto afrontó una pena de tres años y ocho meses de prisión, pero tras haber cumplido cerca de un tercio del castigo obtuvo la libertad condicional, lo que indignó a los familiares y amigos de las víctimas.

En su momento, la madre de María Fernanda Peña, la señora Martha Álvarez-Ugena, arremetió duramente contra el futbolista. “Joao Maleck, ¿Cómo tienes el descaro de decir ante las cámaras que vas a ser un ejemplo para muchos? Yo no creo que un asesino cobarde, mentiroso y que no tuvo el valor para asumir la consecuencia de haber matado a dos personas por manejar en estado de ebriedad y rebasando los 188 km/h sea un ejemplo para nadie”, mencionó en una carta.

Piden una pena de ocho años

García Gutiérrez explicó a dos medios de comunicación, Mediotiempo e ESPN, lo que pretenden hacer para cobrar justicia.

“Ahorita es básicamente reponer el procedimiento, pero si en esa audiencia se llegara a determinar que se puede debatir respecto de la pena, y se lograra conseguir una mayor, ingresaría a prisión. Si no fue así, quedan formas de interponer recursos para que se agrave la pena”.

Añadió lo mínimo que pide la familia para que Maleck pague por lo ocurrido.

“Una sentencia donde no tenga beneficios. No puede hablar de la pena máxima porque es primo delincuente y la edad que tiene, pero si me preguntaran, no esperaríamos una pena mejor a ocho años de prisión”, finalizó.