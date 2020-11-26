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Fútbol

VIDEO: Gol del Chucky Lozano en la cuarta jornada de la Europa League

El delantero mexicano, Hirving ‘Chucky’ Lozano, anotó el segundo gol del Napoli ante el Rijeka en la cuarta jornada de la Europa League en el Estadio Diego Armando Maradona.

Hirving Lozano anota en la Europa League

Escrito por: Azteca Deportes

En medio de un sentido y emotivo homenaje al astro argentino Diego Armando Maradona, fallecido el pasado miércoles, el Napoli recibió en casa al Rijeka en duelo válido por la cuarta jornada de la UEFA Europa League, en donde se hizo presente la magia del jugador mexicano 'Chucky' Hirving Lozano.

Previo al partido en el ahora Estadio Diego Armando Maradona, se guardó un minuto de silencio en la memoria del 'Diez' argentino que posteriormente se convirtió en un recital de aplausos, mientras jugadores del conjunto napolitano salieron al campo con una playera con el número '10' y el nombre de la leyenda de la Albiceleste.

Aunque Gennaro Gattuso se reservó a sus mejores jugadores pensando en el próximo partido de la Serie A ante la Roma, en el segundo tiempo los hizo ingresar al campo. Hirving Lozano ingresó al 64', y tan solo 10 minutos después, consiguió el segundo gol para su equipo.

En una mala salida del conjunto croata, Lozano aprovechó una asistencia perfecta para controlar el balón, colocarse de frente a la portería y definir al segundo poste de la portería custodiada por el cancerbero Nevistic para así lograr el segundo tanto de los napolitanos y prácticamente liquidar el partido.

Con este triunfo, los celestes se colocan en la cima del Grupo F de la UEFA Europa League con 9 puntos, aprovechando que la Real Sociedad y el AZ Alkmaar empataron en su partido en Holanda.

El estadio del Napoli se llamará Diego Armando Maradona

Casi a un día de la muerte de la ahora leyenda, Diego Armando Maradona, Aurelio De Laurentiis, dueño y presidente del equipo Nápoli publicó un comunicado en el sitio oficial del club celeste, mostrando su dolor por la partido del “Pelusa”, pero también para hablar sobre el famoso cambio de nombre del estadio.

En sus líneas, Aurelio De Laurentiis, sostiene que “es justo ponerle tu nombre al San Paolo, Gracias Diego eres y te quedarás con todos nosotros”.

Son específicamente con estas palabras que vienen a confirmar que la cancha en la que jugó Maradona en los ochentas llevará su nombre, siendo este uno de los grandes homenajes tras su fallecimiento el 25 de noviembre por un paro cardiorrespiratorio, según apuntaron los medios locales.

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