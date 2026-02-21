El campeón del mundo de esquí preocupa al mundo del deporte al salir en camilla tras terrible caída

El campeón del mundo de esquí acrobático, Finley Melville Ives, sufrió una caída extremadamente violenta en plena clasificación del halfpipe de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 y tuvo que ser evacuado de emergencia en camilla.

El neozelandés llegaba como favorito por su presente deportivo y por el cartel de vigente campeón mundial, pero, lamentablemente, su participación se cortó abruptamente por el terrible incidente.

Finley Melville Ives Crash, New Zealand freestyle skier Ives in Accident Olympic crash | Finley Melville Crashed Olympic, Finley Melville Ives Halfpipe Fall and Crash at Milan Cortina winter Olympics 2026



Watch 👇👇https://t.co/4iWsfJIdzn pic.twitter.com/KYPcLYtc3D — Shakeela (@Shakeela274496) February 21, 2026

La situación desafortunada se produjo en un punto decisivo de la jornada, en la segunda ronda clasificatoria, cuando Melville Ives buscaba mejorar su registro con una rutina de alta dificultad. Tras ejecutar una serie de acrobacias exitosas, el joven falló el aterrizaje, impactó con fuerza contra la nieve y quedó inmóvil con un brazo levantado, generando inmediatamente un ambiente de conmoción absoluta.

En ese momento, Ives no había asegurado su avance de ronda, apenas estaba compitiendo en la clasificación . La prueba se detuvo varios minutos mientras hasta seis integrantes de los servicios médicos lo atendían en la pista y lo retiraban del lugar.

La estrepitosa caída del campeón del mundo de esquí

El golpe llegó justo después de la recepción de una maniobra; el esquiador perdió el control al tocar la nieve, se estrelló y quedó sin reacción. El público y los equipos técnicos vieron cómo permanecía inmóvil con el brazo en alto, una imagen que aumentó la tensión.

Para añadirle mayor incomodidad al asunto, la ronda clasificatoria había sido reprogramada por una tormenta y fuertes nevadas en la zona, anteriormente habiendo estado programada para el día jueves. Aun así, durante la competencia las condiciones no parecían especialmente peligrosas y otros atletas habían completado sus pasadas sin contratiempos.

El propio Melville Ives ya había tenido una caída leve en la primera ronda del día y, en el segundo intento, apostó por una combinación de trucos más exigente que terminó en el impacto que lo sacó de carrera. Tras la atención inicial en la pista, fue trasladado de urgencia al hospital más cercano para estudios médicos especializados.

¿Por qué era favorito?

Finley Melville Ives llegó a Milán-Cortina 2026 con el título de ser el vigente campeón mundial, tras haberse coronado en Engadin, Suiza, en 2025. Ese título, sumado a su rendimiento reciente, lo tenía entre los nombres más fuertes de las olimpiadas.

En la temporada en curso, antes de los Juegos Olímpicos, el neozelandés sumó dos victorias en Copa del Mundo, una en Secret Garden (China) y otra en Buttermilk (Estados Unidos. Además, Milán-Cortina 2026 representaba su debut olímpico, lo que aumentaba la expectativa alrededor de su presentación.