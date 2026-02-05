Milano Cortina: ¿Dónde están las ciudades en las que se disputarán los Juegos Olímpicos de Invierno 2026?

Este año uno de los eventos clave para las disciplinas deportivas que se practican sobre hielo o nieve son Los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 , mismos que se llevarán a cabo principalmente en Milán, Cortina d'Ampezzo, Lombardía y Véneto. Aquí te contamos toda la información sobre los eventos realizados en cada ciudad.

¿Qué deportes se llevarán a cabo en cada ciudad de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026?

Los Juegos Olímpicos de Invierno se llevarán a cabo del 6 al 22 de febrero en Italia en siete sedes distintas en las que 2,900 deportistas de 16 disciplinas disputarán para obtener una medalla. Estas son las competencias de deportes que se llevarán en cada ciudad.

Milán: En este lugar, el cual es la capital de Lombardía, se llevará a cabo la ceremonia de inauguración; la cuál ocurrirá en el Estadio San Siro y los deportes que se llevarán a cabo serán hockey sobre hielo, patinaje artístico y de velocidad.



Cortina d'Ampezzo: En esta ciudad, la cuál está al noreste de Italia, los deportes que se llevarán a cabo son curling, esquí alpino femenino, bobsleigh, luge y skeleton.



Bormio: En este lugar, el cual se ubica en la provincia de Sondrio, se llevará a cabo la competencia de esquí alpino masculino y esquí de montaña.



Livigno: En esta ciudad, ubicada al norte de Italia, será la competencia de freestyle esquí y snowboard.



Val di Fiemme: En este lugar, ubicado en la provincia de autónoma de Trento, se llevará a cabo el salto de esquí en Predazzo y esquí de fondo en Tesero.



Antholz-Anterselva: En este lugar, ubicado en la provincia de autónoma de Trento, se llevará a cabo la competencia de Biatlón



Verona: En este lugar, ubicado en el norte de Italia; en la región del Véneto, finalmente se llevará a cabo la clausura del evento.

¿Qué artista aperturará con una presentación musical Los Juegos Olímpicos de Invierno 2026?

En esta ocasión la estrella de pop Mariah Carey será quién ofrezca una presentación en el Estadio San Siro en Milán, Italia el próximo 6 de febrero. Aunque hasta el momento se desconoce la hora exacta del show se sabe que la inauguración dará inicio a las 13: 00 horas (hora México). Por otro lado, otra de las figuras más reconocidas en la industria, Laura Pausini también tendrá una participación musical en dicho evento así como el reconocido actor Pierfrancesco Favino junto a Giovanni Zano. Sin duda estos artistas han generado gran emoción y expectativa en todos los aficionados no solo del deporte sino de la música ya que se espera que todas las presentaciones tengan una gran producción visual y musical.