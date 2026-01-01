Estados Unidos tendrá un 2026 IRREPETIBLE: el calendario deportivo completo

El 2026 será un año inolvidable para el deporte en Estados Unidos. Desde estadios repletos hasta ciudades convertidas en auténticas fiestas deportivas, el calendario viene cargado de eventos imperdibles que marcarán época, especialmente para la comunidad latina que vive y respira deporte en este país. Aquí te presentamos los grandes acontecimientos ordenados por fecha, para que no pierdas detalle.

Arranque explosivo: UFC, Super Bowl y el regreso del béisbol

El año comienza con adrenalina pura. El 24 de enero de 2026, Las Vegas será el epicentro de las artes marciales mixtas con UFC 324, encabezado por Justin Gaethje vs. Paddy Pimblett en el T-Mobile Arena. Una cartelera histórica que incluye un campeonato interino y un combate femenino de alto impacto.

El 8 de febrero, todos los reflectores apuntarán a California con el Super Bowl LX en el Levi’s Stadium de Santa Clara. La final de la NFL no solo definirá al campeón, sino que tendrá un ingrediente extra que promete romper audiencias: Bad Bunny como protagonista del show de medio tiempo.

El deporte no se detiene. El 21 de febrero arranca la temporada 2026 de la MLS, con una jornada inaugural completa y la expectativa del nuevo estadio del Inter Miami, que abrirá sus puertas el 4 de abril. En marzo, el 25, llega el Opening Day de la MLB, con Giants vs. Yankees en San Francisco, dando inicio a la temporada más temprana en la historia moderna del béisbol.

Copa Mundial de la FIFA 2026, Fórmula 1 y el cierre de un año legendario

El corazón del año llegará en junio de 2026 con la Copa Mundial de la FIFA, cuya fase de grupos se disputará en 11 ciudades de Estados Unidos, incluyendo Miami, Los Ángeles, Nueva York, Dallas y Atlanta. Será una celebración multicultural sin precedentes, con millones de aficionados viajando por el país.

En abril, del 23 al 25, Pittsburgh será sede del Draft de la NFL 2026, un evento que combina espectáculo, futuro y pasión por el fútbol americano.

El automovilismo tendrá dos paradas obligadas: el Gran Premio de Estados Unidos en Austin del 22 al 25 de octubre, y el espectacular Gran Premio de Las Vegas, del 18 al 21 de noviembre, con una carrera nocturna sobre el icónico Strip.

Finalmente, a finales de octubre, arrancará la temporada 2026-27 de la NBA, cerrando un año que promete quedar grabado en la memoria deportiva de Estados Unidos.