Estos son los eventos deportivos más destacados para este fin de semana en EE.UU.

Este fin de semana en Estados Unidos se perfila como una explosión de deporte: fútbol americano, soccer y automovilismo es lo que va marcando uno de los picos de la temporada de otoño. A continuación, un resumen de los eventos deportivos más destacados del fin de semana para este 22 y 23 de noviembre.

1. Fórmula 1: Gran Premio de Las Vegas

https://x.com/F1/status/1992103248375714144?s=20

El evento principal de la acción deportiva en suelo estadounidense es el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 que se corre este sábado por la noche y en el que Lando Norris partirá en la P1 seguido de Max Verstappen y Carlos Sainz.

Este Gran Premio es parte del cierre de temporada de F1 y es un evento llamativo no solo por el deporte sino también por el glamur: se combina con shows, fiestas y atracciones en Las Vegas.

2. Fútbol Americano Universitario (Fútbol Universitario NCAA)

Este fin de semana es crucial en la temporada regular de la NCAA, con una gran cantidad de partidos de rivalidad, que tendrán lugar principalmente el sábado 22 de noviembre.

El calendario está repleto de enfrentamientos de alto nivel entre equipos clasificados, muchos de los cuales impactan en el ranking nacional de cara a las bowls y los playoffs. Algunos de los enfrentamientos universitarios destacados incluyen partidos como:

Rutgers vs. Ohio State

22 Missouri vs. 8 Oklahoma

Minnesota vs. Northwestern

Delaware vs. Wake Forest

Tulsa vs. Army

Washington State vs. James Madison

Old Dominion vs. Georgia Southern

Mercer vs. Auburn

New Mexico State vs. UTEP

Nebraska vs. Penn State

3. Baloncesto (NBA)

https://x.com/NBA/status/1992257606132645938?s=20

La temporada regular de la NBA está en pleno apogeo, con numerosos partidos en todo el país. Los encuentros a lo largo del día para este sábado 22 de noviembre son:

Los Angeles Clippers vs. Charlotte Hornets

New York Knicks vs. Orlando Magic

Atlanta Hawks vs. New Orleans Pelicans

Washington Wizards vs. Chicago Bulls

Detroit Pistons vs. Milwaukee Bucks

Memphis Grizzlies vs. Dallas Mavericks

Mientras que para el domingo 23 de noviembre la acción continúa con:

Miami Heat vs. Philadelphia 76ers

Charlotte Hornets vs. Atlanta Hawks

Orlando Magic vs. Boston Celtics

LA Clippers vs. Cleveland Cavaliers

Brooklyn Nets vs. Toronto Raptors

4. Fútbol (MLS)

En la Major League Soccer (MLS) para este sábado 22 de noviembre se enfrentarán:

https://x.com/MLS/status/1992252803381891132?s=20

Vancouver Whitecaps vs. LAFC

FC Cincinnati vs. Inter Miami CF

Philadelphia Union vs. New York City FC

