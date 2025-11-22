Estos son los eventos deportivos más destacados para este fin de semana en EE.UU.
Este sábado 22 y domingo 23 en EE.UU. estarán repletos de encuentros deportivos en disciplinas como: Fórmula 1, Fútbol Americano, NBA y la Major League Soccer
Este fin de semana en Estados Unidos se perfila como una explosión de deporte: fútbol americano, soccer y automovilismo es lo que va marcando uno de los picos de la temporada de otoño. A continuación, un resumen de los eventos deportivos más destacados del fin de semana para este 22 y 23 de noviembre.
1. Fórmula 1: Gran Premio de Las Vegas
El evento principal de la acción deportiva en suelo estadounidense es el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 que se corre este sábado por la noche y en el que Lando Norris partirá en la P1 seguido de Max Verstappen y Carlos Sainz.
Este Gran Premio es parte del cierre de temporada de F1 y es un evento llamativo no solo por el deporte sino también por el glamur: se combina con shows, fiestas y atracciones en Las Vegas.
2. Fútbol Americano Universitario (Fútbol Universitario NCAA)
Este fin de semana es crucial en la temporada regular de la NCAA, con una gran cantidad de partidos de rivalidad, que tendrán lugar principalmente el sábado 22 de noviembre.
El calendario está repleto de enfrentamientos de alto nivel entre equipos clasificados, muchos de los cuales impactan en el ranking nacional de cara a las bowls y los playoffs. Algunos de los enfrentamientos universitarios destacados incluyen partidos como:
Rutgers vs. Ohio State
22 Missouri vs. 8 Oklahoma
Minnesota vs. Northwestern
Delaware vs. Wake Forest
Tulsa vs. Army
Washington State vs. James Madison
Old Dominion vs. Georgia Southern
Mercer vs. Auburn
New Mexico State vs. UTEP
Nebraska vs. Penn State
3. Baloncesto (NBA)
La temporada regular de la NBA está en pleno apogeo, con numerosos partidos en todo el país. Los encuentros a lo largo del día para este sábado 22 de noviembre son:
Los Angeles Clippers vs. Charlotte Hornets
New York Knicks vs. Orlando Magic
Atlanta Hawks vs. New Orleans Pelicans
Washington Wizards vs. Chicago Bulls
Detroit Pistons vs. Milwaukee Bucks
Memphis Grizzlies vs. Dallas Mavericks
Mientras que para el domingo 23 de noviembre la acción continúa con:
Miami Heat vs. Philadelphia 76ers
Charlotte Hornets vs. Atlanta Hawks
Orlando Magic vs. Boston Celtics
LA Clippers vs. Cleveland Cavaliers
Brooklyn Nets vs. Toronto Raptors
4. Fútbol (MLS)
En la Major League Soccer (MLS) para este sábado 22 de noviembre se enfrentarán:
Vancouver Whitecaps vs. LAFC
FC Cincinnati vs. Inter Miami CF
Philadelphia Union vs. New York City FC
