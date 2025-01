¡Tres horas antes del partido! Club de la Premier League despide a su técnico

El Everton anunció este jueves la salida de Sean Dyche como técnico, unas tres horas antes de que el conjunto de la Premier League recibiera al Peterborough de la tercera división en la Jornada 3 de la FA Cup. La escuadra es decimosexta de la clasificación en la liga con 17 puntos, solo uno por encima del Ipswich Town, que marca la frontera entre el descenso y la salvación.

Dyche había evitado el infierno de caer a la segunda categoría en dos ocasiones, pero los nuevos dueños decidieron cambiarle el rumbo a la institución, sobre todo porque el equipo no convence con su futbol y ha conseguido nada más una victoria en los pasados 11 compromisos. Además de eso, cuentan con 15 goles en la Premier League, solo el colero Southampton (12) tiene menos.

Resumen Al-Nassr 3-1 Al-Okhdood| Jornada 14 | Liga Saudí

Te puede interesar: La Selección Mexicana confirma partido contra GIGANTE sudamericano

“Nunca es agradable que un entrenador pierda su puesto, pero luego todo el mundo tenía que seguir con su trabajo, había un partido de futbol delante de nosotros”, dijo Leighton Baines, leyenda del equipo que junto al actual capitán, Seamus Coleman, guiará al equipo de manera interina mientras se encuentra al sustituto de Dyche.



El Everton ganó el partido de este jueves por marcador de 2-0, lo que podría significar un envión anímico para iniciar el año en lo que el grupo de propietarios decide el rumbo del club. Los dueños, con base en Texas, Estados Unidos, también tienen bajo su paraguas a la Roma de la Serie A.

“El proceso para nombrar un nuevo entrenador está en marcha y se informará a su debido tiempo”, se lee en el texto que compartió el equipo horas antes de conseguir la victoria en el torneo más antiguo del mundo.

Próximos partidos del Everton en la Premier League

- Everton vs Aston Villa, Jornada 21 - miércoles 15 de enero

- Everton vs Tottenham, Jornada 22 - domingo 19 de enero

- Brighton vs Everton, Jornada 23 - sábado 25 de enero



Te puede interesar: Edson Álvarez, tiene nueva tarea en el West Ham