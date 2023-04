Ex directivo de Pumas pide más compromiso a jugadores argentinos

Como directivo, Mario Trejo, fue el vicepresidente deportivo con el que Pumas logró sus últimos dos títulos de Liga en el Clausura 2009 y Clausura 2011. Ahora, Trejo pidió a los jugadores argentinos que tengan más compromiso con la institución.

“Tenemos muchos argentinos en un club, y no sé si les va a interesar lo más mínimo tener en la mente la filosofía Puma, habrá que irlos induciendo en lo que representa este club, porque no es como cualquier otro club sin menospreciar a nadie. Si a los jugadores no les interesa que es la UNAM y vienen por el dinero, eso que ocurra en otro club pero no en la UNAM”, dijo Trejo.

Trejo cuestionó la llegada y el pasado de Mohamed

Por otra parte, se animó a hablar del pasado americanista del Turco, el cual considera que podría ser un problema para la afición.

“Puede darse un roce porque nuestra gente es así, el aficionado de Pumas es así, tenemos algo con América que no debería rebasar ciertos límites pero es inevitable, pero eso esperemos pueda cambiarlo Mohamed”, mencionó Mario.

Finalmente, confesó que le duele el momento por el que actualmente pasa el club.

“En 10 años no haber sido campeón, algo pasa, es lo que hay que analizar, porque antes estábamos con el 90% de mexicanos surgidos de la cantera, el equipo era campeón y ahora traemos tanto jugador que cuestan tanto, invertimos tanto pero no lo logramos corregir”, sentenció el ex directivo de Pumas.

Antonio Mohamed se mostró conforme con el plantel que encontró, aunque no descartó algunos movimientos en el siguiente periodo de transferencias. Sabe que la zona ofensiva es la mejor dotada y resalta que la parte defensiva tendrá que mejorarse para pelear en los primeros puestos de la Liga BBVA MX. El debut del Turco llegará hasta el domingo 9 de abril cuando los Pumas de la UNAM reciban al Atlético San Luis.