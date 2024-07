Ex estrella del Chelsea arremete contra Argentina

La polémica no se detiene entre Argentina y Francia y parece que no lo hará pronto. El vídeo de Enzo Fernández cantando un tema racista hacia los seleccionados del cuadro galo se ha vuelto un tema de índole internacional y poco a poco se torna más serio.

Ahora fue Demba Ba el que metió más leña al fuego en este tema, el ex jugador del Chelsea y seleccionado de Senegal no se guardó nada y lanzó un tweet recordando algunos pasajes de la historia que tuvieron que ver con el país sudamericano. ''Argentina, tierra de asilo para ex nazis en fuga. A partir de 1945, Perón acogió a criminales de guerra. – Liberación Y te sorprende…'', escribió a través de sus redes sociales el africano.

Las polémica tras el cántico

Y es que desde que se hizo viral el vídeo de Enzo Fernández en el autobús, varios personajes han dicho presente directa o indirectamente. Primero, los futbolistas franceses del Chelsea (Benoit Badiashile, Malang Sarr, Christopher Nkunku y Lesley Ugochukwu) dejaron de seguir en Instagram a su colega.

Después, el club de Stamford Bridge lanzó un comunicado en el cual menciona que no aceptaría este tipo de conducta de ninguno de sus futbolistas y posteriormente Enzo salió a pedir disculpas. “La canción contiene un lenguaje altamente ofensivo y no hay absolutamente ninguna excusa para estas palabras.

Estoy en contra de la discriminación en todas sus formas y pido disculpas por dejarme llevar por la euforia de nuestras celebraciones de la Copa América. Ese video, ese momento, esas palabras, no reflejan mis creencias ni mi carácter”., se lee en el escrito del argentino.

Finalmente, se espera que haya una sanción ejemplar para Fernández por parte del Chelsea y se habla de que le darían salida del club, aunque no recuperarían su inversión inicial que ascendió a más de 100 millones de euros hace unos meses.

