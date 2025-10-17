Bryan Angulo sufrió de atentado mortal en Ecuador previo a entrenamiento

El ex jugador del Cruz Azul, Bryan Angulo sufrió el jueves un atentado mortal con arma de fuego, cuando se dirigía a un entrenamiento con su actual equipo el Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo; el propio equipo ofreció un extenso comunicado en relación a lo ocurrido y explicó que el jugador se encuentra fuera de peligro luego de recibir impacto de bala.

En lo que fue una historia de terror, y que pudo haber terminado en una tragedia global por un ataque dirigido en la vía pública en Manabí, Ecuador, el futbol ecuatoriano tiene encendidas las alarmas, pues han salido a la luz amenazas a los jugadores y todo es en relación al juego que se disputa el viernes en contra de Club Buúhos ULVR.

¿Qué pasó con Bryan Angulo en Ecuador y por qué pudo haber muerto?

Bryan Angulo, con solo 29 años de edad y quien llegó a este conjunto del futbol ecuatoriano el 29 de julio para reforzar el ataque por el sector de la derecha como es normalmente su posición, estaba el jueves junto a algunos compañeros en las calles cercanos a su estadio, el Estadio Reales Tamarindos cuando un ataque armado los sorprendió.

Angulo está vivo gracias a la acción de sus compañeros asistiéndole y que la atención médica llegó con inmediatez a la zona en donde ahora se sabe, que dos sujetos a bordo de una moto fueron los que dispararon, buscando matar.

El comunicado del equipo de Angulo, el Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo, subrayó que fue un atentado dirigido al jugador, que jugadores habían sido amenzados en la previa del partido de la ronda de 16vos de Final y que exhortaban a la Federación Ecuatoriana de Futbol y a las autoridades de Gobierno para realizar sus labores y asegurar la paz y desarrollo del partido del viernes.

Reiteraron que Angulo estaba bien de salud.

