Un ex futbolista de Liga MX es el máximo goleador del 2024

Martín Cauteruccio vive su mejor momento como futbolista profesional. El ex jugador de Cruz Azul y de Independiente de Avellaneda suma 14 tantos en seis partidos con el Sporting Cristal de Perú, lo que significa que es el máximo goleador en lo que va del 2024.

El ariete uruguayo ha recuperado sensaciones en suelo sudamericano y parece que cada partido del Cristal es sinónimo de ver al ex jugador de la Máquina Celeste celebrando. Para dimensionar sus números, lleva tres tripletes, tres dobletes y solo un partido con un gol anotado.

Los registros de Cautegol en 2024

Triplete vs ADT

Doblete vs Sport Boys

Doblete vs Cienciano

Triplete vs Los Chankas

Gol vs Always Ready (derrota 1-6 en Copa Libertadores)

Triplete vs Carlos Mannucci





El conjunto peruano necesitará de la mejor versión de Caute para remontar la serie contra los bolivianos para acceder a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Cristal necesita por lo menos cinco goles y no recibir para soñar con la hazaña.

¿Qué jugadores secundan a Cauteruccio en la lista de goleadores?

El compañero de Hirving Lozano en el PSV, Luuk de Jong también vive un momento de ensueño en el 2024 y suma 12 tantos en el año. Por otro lado, Kylian Mbappé está a tres anotaciones del liderato mundial.

Cauteruccio 14 (6 PJ) (URU)

L. de Jong 12 (10 PJ) (NLD)

Gyökeres 12 (12 PJ) (SWE)



B. Young 11 (8 PJ) (UK)

Mbappé 11 (11 PJ) (FRA)

En su paso por México, el canterano de Nacional de Montevideo sumó 23 goles y cuatro asistencias a lo largo de 106 compromisos con la Máquina Celeste. Por sí fuera poco, tiene un grito de gol con la sub-20 del conjunto de La Noria.

