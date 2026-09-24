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Fútbol

Ex jugador del América es despedido por comentarios machistas

Federico Higuaín ya no es más director técnico del Columbus Crew de la MLS Next Pro tras un desafortunado comentario a una silbante de la liga.

Higuaín despido
Crédito: Mexsport

Escrito por: Erick De la Rosa

Federico Higuaín ha sido despedido del Columbus 2 de la MLS Next Pro tras un desafortunado comentario hacia una silbante tras el silbatazo final y el equipo estadounidense decidió prescindir de sus servicios. A pesar de que la decisión de despedirlo no fue inmediata, la directiva del Crew fue contundente tras no compartir los valores del director técnico argentino.

"No te olvides de que esto es un deporte de hombres", fue el comentario que pronunció Higuaín al silbante según la Asociación Profesional de Árbitros de Futbol (PSRA). Rápidamente el tema se hizo viral y en redes sociales decenas de internautas pidieron consecuencias para el sudamericano.

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Tras la presión social, la directiva del Crew dio a conocer el despido del hermano de Gonzalo: "Hemos determinado que lo mejor para nuestro club, los jugadores y el cuerpo técnico es destituir a Federico Higuaín de sus funciones. Tras las conversaciones mantenidas esta semana y después de evaluar más a fondo lo ocurrido durante el último mes, se ha constatado que no se han cumplido los estándares de nuestro club en cuanto a lo que se espera de un líder de uno de nuestros equipos", declaró Issa Tal; Gerente General del equipo.

Higuaín defendió los colores del América

Federico fichó por las Águilas en enero de 2008 procedente del Besiktas de Turquías y solo duró un semestre. Poco después regresó a su país natal para firmar con el Independiente de Avellaneda, fichó con Godoy Cruz y terminó su carrera como jugador profesional en la Major League Soccer justamente con el Crew en febrero de 2022.

Su paso en el banquillo del Crew 2 fue su cuarto puesto fuera del terreno de juego tras su breve estadía en el DC United como coach de desarrollo, ser asistente en el Inter Miami 2, estratega principal de la filial del equipo de La Florida y éste último como director técnico del Crew.

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