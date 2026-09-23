Mientras Luis Romo gana 45 millones, este es el sueldo de Daniel Aguirre en Chivas

Así como se han comparado distintos salarios de Chivas y América, también hay aficionados que se preguntan por las diferencias salariales dentro del propio Guadalajara. El plantel rojiblanco cuenta con futbolistas que tienen remuneraciones muy distintas, incluso cuando algunos cumplen funciones importantes dentro del esquema de Gabriel Milito.

Mientras Chivas sufre por las bajas para el próximo partido, Luis Romo y Daniel Aguirre atraviesan realidades salariales muy diferentes. El mediocampista de 30 años es señalado como el futbolista mejor pagado del plantel, mientras que Aguirre aparece entre los jugadores con los ingresos más bajos.

Los salarios de Luis Romo y Daniel Aguirre

Distintos reportes indican que Chivas le paga a Luis Romo alrededor de 45 millones de pesos por temporada. El mediocampista llegó al Guadalajara después de su etapa en Cruz Azul.

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De acuerdo con estos reportes, el salario de Romo en Chivas representa más del doble de lo que percibía en Cruz Azul. La cifra también lo coloca por encima de otros integrantes del plantel rojiblanco.

Luis Romo|@luis.romo3

En el caso de Daniel Aguirre, la situación es diferente. El futbolista renovó su contrato con Chivas hasta 2030 y se consolidó como una pieza importante desde la llegada de Gabriel Milito, principalmente como tercer central por el costado derecho, pero eso no se vería reflejado en lo que percibe económicamente.

Más detalles de sus sueldos en Chivas

Según Capology, Aguirre ocupa el puesto 16 entre los jugadores mejor pagados de Chivas. Además, estimaciones de Salary Sport ubican su salario anual alrededor de 2 millones de pesos mexicanos, aunque esta cantidad no está confirmada oficialmente por el club.

Daniel Aguirre pasó del olvido a ser titular y capitán con Chivas.|Chivas

La diferencia con Romo sería considerable: tomando esas cifras reportadas, el mediocampista recibiría cerca de 22.5 veces el salario anual estimado de Aguirre.

A pesar de la diferencia económica, Aguirre ha ganado protagonismo deportivo. Desde el Apertura 2025 se convirtió en titular habitual y con Milito encontró un rol que le permite participar tanto en tareas defensivas como en acciones ofensivas.

Por su parte, Romo es considerado una pieza importante para el Guadalajara. Su salario refleja el peso que tiene dentro del plantel, mientras Aguirre representa uno de los casos de futbolistas que han ganado espacio dentro del proyecto rojiblanco sin encontrarse entre los contratos más altos.

