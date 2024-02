Ex jugador del Club América criticó a Edinson Cavani

Edinson Cavani ha sido blanco de burlas en los últimos meses por su poca productividad en su paso por Boca Juniors. Ahora, el ariete charrúa recibió fuerte burlas de Nelson Cuevas, ídolo de River Plate y con pasado en las Águilas del América.

En charla con Super Mitre, el ‘Pipino’ se fue fuerte contra el ex ariete del Paris Saint Germain: “Déjate de joder, Cavani no le hace un gol ni al arcoíris. Gana River, juega de local. Nosotros, los que estuvimos ahí, conocemos plenamente nuestra cancha, nuestra gente” , destacó el ex goleador de las Águilas.

El fracaso del Toluca en el torneo de Concacaf | En Caliente

Te puede interesar: Tabla general del Clausura 2024 tras juegos adelantados de la Fecha 9

Su paso por el Club América

Después de ganar cuatro títulos de liga con los Millonarios en Argentina, firmó con el Pachuca en el año 2005 y año después llegó al Nido en calidad de bombazo. Lamentablemente para su causa, su aventura con los de Coapa no salió como él esperaba.

El romance terminó rápidamente y el ''Pipino’’ exigió salir del equipo mexicano y se habló de una oferta por parte del PSV Eindhoven, algo que nunca se concretó según Cuevas por las exigencias del América a su similar de los Países Bajos.

“Hablé incluso con el presidente del América (Guillermo Cañedo), y me dijo que no habría problemas si llegan a convenir las condiciones con PSV, pero luego me enteré que piden una suma muy abultada, que sería imposible que puedan pagar”, declaró.

En 2011 jugó con la Franja del Puebla y después vivió sus últimos días como futbolista profesional en su natal Paraguay. Sportivo Luqueño y Sportivo Carapegua fueron los clubes que se deleitaron con las últimas pinceladas de Nelson en 2013.

Los Tíos opinan sobre la inasistencia de Luis García

Te puede interesar: Johan Vásquez renueva contrato con Genoa hasta 2027