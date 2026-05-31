ÚLTIMA HORA: Ex Liga BBVA MX se desploma en pleno partido y la AMBULANCIA tuvo que ir en su auxilio; VIDEO

Lucas Zelarayán fue un jugador brillante en la historia reciente de los Tigres de la UANL y ahora ha preocupado a propios y extraños por un problema de salud. El ex Liga BBVA MX ahora juega con el Belgrano de Córdoba en la liga argentina y sufrió una descompensación en su último partido.

El veterano de 33 años entró de cambio al 66’ para tomar el lugar de Adrián Sánchez, quien también sufrió molestias físicas durante el duelo de la Copa Argentina contra Gimnasia Jujuy. La cuestión fue que después de unos minutos en la cancha lució desorientado al correr a la mitad de cancha que su equipo defendía. Tanto sus compañeros como sus rivales se preocuparon por su estado y lo recostaron en el césped por lo que una ambulancia entró al campo para atenderlo.

🏴‍☠️🙏 Lucas Zelarayán se desorientó temporalmente durante el triunfo de #Belgrano en la tanda de penales ante #Gimnasia (J) en la #CopaArgentinaEnTyCSports. Si bien la ambulancia ingresó rápidamente para que sea asistido, el Chino se retiró caminando a los vestuarios. pic.twitter.com/0HP6HSRBzS — TyC Sports (@TyCSports) May 30, 2026

Después de la atención médica, intentó salir por su propio pie de la cancha de Santiago del Estero, sin embargo, tuvo que ser retirado en un carrito. Al final fue reemplazado por Julián Mavilla al 78’.

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Lucas Zelarayán explicó lo que le pasó en el partido de Belgrano

Después de acabar el partido, Lucas Zelayarán tuvo la oportunidad de atender a los medios de comunicación en la zona mixta y explicó que tuvo un episodio de hipoglucemia durante el juego. Además, señaló que esto era algo que ya le había pasado mientras estaba en casa.

“Fue una hipoglucemia. Tenía la glucosa muy baja”, explicó el futbolista de 33 años. “No soy de consumir mucha glucosa, y el azúcar se me bajó. Me había pasado el año pasado en mi casa, con mi señora. Tuve que correr al médico porque tuve una descompensación”.

El jugador también reveló que se hará las evaluaciones médicas pertinentes para poder analizar a profundidad su estado de salud. Aunado a ello, Luis Fabián Artime, el presidente de Belgrano, confirmó que “El Chino” Zelayarán estaban en buenas condiciones.