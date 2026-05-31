Los campeones de la Concachampions que jugarán la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Los Diablos Rojos del Toluca son los campeones de la Concachampions con un triunfo agónico sobre Tigres de la UANL en el Nemesio Diez. El cuadro de Antonio Mohamed necesitó de un gol de Jorge Díaz al 104’ para alzar su tercer título de Concacaf. Aunque no disputaron la final de la Concachampions, el Toluca tendrá dos jugadores en la Copa Mundial de la FIFA 2026™: Alexis Vega y Jesús Gallardo.

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El atacante ha sido considerado gratamente por Javier Aguirre pese a las molestias en la rodilla que ha sufrido en los últimos meses. “El Vasco” reveló que la articulación de Vega ha sido operada cinco veces y la última fue una limpieza artroscópica. El caso de Gallardo es más sencillo porque él es el lateral izquierdo titular gracias a su consistencia defensiva y su aporte en el ataque.

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Dentro de la prelista de 55 jugadores, Javier Aguirre consideró a un total de cinco jugadores del Toluca. Los dos campeones de la Concachampions confirmados fueron Vega y Gallardo mientras que el estratega solo consideró parcialmente a Marcel Ruiz, Everardo López y Jesús Angulo.

Estos tres nombres quedaron fuera por distintos motivos. Ruiz sufrió una rotura de ligamentos en su rodilla y apostó por no visitar el quirófano. López es uno de los defensores centrales más prometedores, pero la falta de experiencia internacional pesó. Angulo tenía la competencia más dura en porque Álvaro Fidalgo, Brian Gutiérrez y Gilberto Mora brillan en su misma posición.

Otro de los campeones de la Concachampions que pudo haber ido a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ era Paulinho. El delantero estelar de los Diablos Rojos fue llamado por Portugal para le Fecha FIFA de marzo donde enfrentaron a México y a Estados Unidos. Sin embargo, Roberto Martínez decidió llevar a jugadores con presente en Europa como Gonçalo Ramos.