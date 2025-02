Ex novia de estrella de Chivas revela supuesta infidelidad del jugador

En las últimas horas, se ha vuelto muy viral un video en el que una ex novia de una estrella de Chivas confesó los motivos por los que terminaron y reveló que hubo muchos engaños e infidelidades durante el Mundial de Brasil de 2014.

¿Qué jugador de Chivas fue infiel en el Mundial de 2014?

Se trata del refuerzo del Rebaño, Alan Pulido. Su ex pareja, conductora de programas, Gabriela Ramírez reveló en un podcast la forma en la que vivió su relación con el futbolista y los motivos por los que terminaron.

Tras compartir una relación de 4 años, Alan Pulido y Gabriela Ramírez terminaron, siendo el motivo principal una infidelidad del futbolista de Chivas. La conductora reveló que fue una relación en la que sufrió demasiado.

En un principio, confesó que estuvo con él desde que no era tan famoso como jugador y agregó que como algo típico de futbolista que empieza a volverse famoso llegaron los engaños.

“Yo estuve ahí desde que no era nada. Hubo muchos engaños, muchas fotos, muchos videos, pues típico futbolistas. Pero si le sufrí demasiado ahí".

De igual forma, reveló que perdió un año de su carrera de trabajo por estar con él. Todo fue en el Mundial de 2014 debido a que hizo el viaje para estar con él, se quedó más tiempo del planeado y durante esas fechas se dieron a conocer imágenes en las que Pulido estaba hablando con otra mujer.

“Yo perdí 1 año de trabajo por él, me corrieron… Yo pedí permiso y me fui al Mundial, entonces ahí estaba (bailando), porque era en Brasil. Él me dijo, ‘quédate más’, porque estaba con sus papás. Llamó y digo ‘¿me puedes dar un poco más de días? Ya estoy acá’, y sí. Entonces ahí sacan que estaba hablando con otra vieja (…) yo bailando y él hablando con otra en el hotel, la conversación la subieron”.

Por el momento, Pulido no ha dado ninguna declaración sobre lo que ha declarado su ex pareja.