Exarquero de México opinó del Tala Rangel y su papel en la Selección

Raúl "Tala" Rangel sorprendió a todos al saltar el 11 de junio como portero titular de la Selección Nacional de México en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, ya que le ganó el puesto a Memo Ochoa, quien tiene una nueva rutina tras anunciar su retiro. El guardameta de Chivas tuvo un buen papel, así lo avaló un exarquero que es considerado un histórico tanto en la Liga BBVA MX como con el equipo azteca.

José de Jesús Corona dio su visto bueno a la actuación de "Tala" con México, pues resaltó su cero en contra durante 4 partidos, mismos en los que el equipo azteca resultó invicto, para así imponer un récord para las próximas ediciones de la justa mundialista.

José de Jesús Corona dio su visto bueno a la actuación de “Tala” con México.|@jjesuscorona01

“Al 'Tala' lo vi con mucha solidez y confianza. Me dio mucho gusto ver esa seguridad durante tantos partidos, manteniendo el cero. Como arquero, con mucha seguridad en el juego de pies, en el juego aéreo y en los disparos”, declaró el medallista olímpico con México para Los Angeles Times.

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La participación de Tala Rangel con México

El canterano de Chivas tuvo una destacada participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ al mantener el cero en su portería durante 4 partidos: 3 de fase de grupos y uno en la ronda de 16avos de final ante Ecuador.

Rangel apareció cuando tenía que hacerlo, como lo fue en la segunda fecha contra Corea del Sur, que de manera milagrosa sacó un balón que iba al fondo de las redes para evitar el empate de los asiáticos y así darle la victoria a los suyos para amarrar el liderato y jugar la ronda eliminatoria como local en el Estadio Azteca (ahora Banorte).

Sin embargo, para el duelo de octavos de final, vio caer su arco en 3 ocasiones, 2 de ellas tras errores defensivos y en la salida del equipo. Pese a ello, el arquero tuvo un gran papel para ser su primera Copa Mundial de la FIFA™.

¿Quién es el exportero que opinó sobre Tala?

Chuy es un exarquero reconocido en el futbol mexicano, sobre todo por jugar y ser capitán de Cruz Azul durante muchos años, tiempo que le dio como recompensa conquistar la tan ansiada novena en el Torneo Guard1anes 2021.

Mientras que con la Selección Mexicana fue multimundialista, aunque en todas las ediciones le tocó comer banda. Corona acudió a Alemania 2006, Brasil 2015 y Rusia 2018, justas en las que fue asignado como el segundo arquero.

No obstante, tocó la gloria con México al ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, justa en la que fue capitán.