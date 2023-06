Exclusiva: Diego Cocca da detalles de su salida de Selección Mexicana

Luego de que se hiciera oficial la salida de Diego Cocca como entrenador de la Selección Mexicana, el estratega argentino ha hablado en exclusiva con Azteca Deportes y dio detalles de su proceso al frente del combinado nacional, el cual tuvo un periodo de pocos meses y siete partidos dirigidos.

“Hoy a la mañana vino Sisniega a comunicarme que habían tomado la decisión que dejamos de ser el cuerpo técnico de la selección, ante esas decisiones no hay mucho que hacer, hablamos con los jugadores les explicamos, yo también quería transmitirlo para que la gente sepa lo que pasó, no es que nos vayamos, no es que dudemos, al contrario, fue una decisión por parte de la Federación la cual hay que respetar, pero la verdad estoy triste, por lo que siempre vengo manifestando, queríamos formar parte de la selección.

“Estamos convencidos de qué estamos construyendo algo, habíamos bajado el proyecto, habíamos bajado la edad, muchos jugadores jóvenes, teníamos un promedio de 5 o 6 entrenamientos con los jugadores nada más y era lógico que no se veía el funcionamiento futbolístico que todos queríamos, que estamos convencidos de qué con tiempo y paciencia se iba a ver, lamentablemente no nos dieron ese tiempo y esa paciencia”, dijo Diego Cocca en una charla con David Medrano y Omar Villarreal.

Los argumentos de su salida

Sobre la decisión tomada, el DT asegura que no comparte los argumentos que le dieron para hacerlo a un lado del banquillo de cara a la Copa Oro 2023.

“ Fue una decisión de ellos, los argumentos creo que son secundarios, aunque los argumentos que tenga no los comparta y pueda dar mis fundamentos. La decisión ya estaba tomada, hay veces en el futbol que hay pláticas en donde nos podemos poner de acuerdo, dar nuestra forma de ver las cosas, pero realmente esto fue una decisión ya tomada, hablan de la afición de la gente, muchas cosas que las entiendo, que la gente está enojada, es normal por supuesto, pero nosotros queríamos cambiar en serio, es muy difícil que en tres meses pase eso.

“Había mucho compromiso de parte de los jugadores para sacar esto adelante, para mí esto empieza con el cuerpo técnico, jugadores y que la dirigencia esté de acuerdo con nosotros en darnos el tiempo y la paciencia pero no pasó”, agregó Cocca que en siete juegos al mando de la Selección Mexicana, tuvo un balance de tres victorias, tres empates y una derrota.

¿Se arrepiente de dejar a Tigres?

Sobre haber dejado a Tigres para tomar las riendas del conjunto azteca, el estratega asegura no estar arrepentido pese a que en el equipo de la UANL, habían respaldado su proyecto, sin embargo, llegar al frente de la Selección Nacional de México era una oportunidad que no podía rechazar, algo que sí hubiera dudado si se tratara de otro país.

“No me arrepiento, es verdad que estaba en un proyecto muy bueno, respaldado, pero yo quiero mucho este país, si hubiera sido la selección de otro país con todo respeto lo hubiera dudado muchísimo, pero esa era mi intención, estoy triste por no poder ayudar a la selección desde dentro, necesita mucha ayuda, estamos convencidos de qué empezamos encontrar los caminos para ayudarlos pero en cuatro meses es imposible, nosotros queríamos transformar la imagen de la selección, el nivel de la selección y estamos convencidos que íbamos por el buen camino, son decisiones que tomaron desde otro lugar”.

Diego Cocca no se va dolido

Por otra parte, Diego Cocca dijo estar consciente de la molestia de los aficionados, postura por la cual asegura no irse dolido, pues el dolor es por no haber podido cumplir con el proceso deseado.

“Es normal, yo no le hago a las críticas a la gente que se enoja, a los chiflidos, los entiendo y los respeto, yo voy por mi trabajo y por mi camino, ya lo he vivido en otros clubes, no es una selección pero en otros clubes y sabemos que el trabajo es generar con los jugadores un compromiso y que la dirigencia te apoye, eso faltó.

“Yo sé la persona que soy, se lo que valgo, estoy triste porque no le pude dar a selección lo que pensaba que podía darle, la verdad le metimos muchísimo amor y trabajo, no se pudo pero les deseo lo mejor porque siempre voy a estar apoyando y deseando lo mejor para la Selección Mexicana”.

México tiene talento para poder trascender

Finalmente, el entrenador argentino agregó que el futbol mexicano tiene talento para poder trascender. Dando la cara tras el anuncio de su salida como DT de la Selección Azteca, Diego Cocca se va del conjunto nacional tras haber conseguido el tercer lugar de la Liga de Naciones de Concacaf.

“Lo dije desde el primer día, yo creo en el talento del fútbol mexicano, los jugadores, en que es una liga importante y hay mucha gente capaz, prioriza muchísima gente tiene muchísima pasión el fútbol mexicano hay que trabajar juntos para el mismo lado, a veces trabajar en equipo no es tan fácil, hay que encontrar la misma manera y el mismo canal y la misma sintonía.

“Un placer como les dije desde el primer día hasta el último, acá estoy dando la cara, deseando lo mejor y sabiendo que nos hubiera encantado poder ayudar un poco más”, puntualizó.